PADEL: FIORELLA PROPATO SAN MARTÍN SUMÓ UN NUEVO TÍTULO INTERNACIONAL

La Secretaría de Deportes y Cultura destaca la participación de Fiorella Propato San Martín, quien junto a Francesca Floriani (Quines, San Luis), se adjudicaron el certamen FIP Promises que se desarrolló en Porto Alegre, Brasil.

En la final de este prestigioso certamen, que correspondió a una nueva fecha del circuito que la Federación Internacional de Padel realiza para jugadores de la nueva generación, Fiorella y Francesca vencieron con contundencia y autoridad 6/0 y 6/1 a la dupla chilena conformada por Esperanza Lamatta y Aurora Candia, conquistando de esta manera el campeonato de la división Sub 18.