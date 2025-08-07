JUEGOS BONAERENSES: COMENZÓ LA INSTANCIA REGIONAL CON AJEDREZ

El Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” fue escenario el martes, de la etapa regional de Ajedrez, en el marco de los Juegos Bonaerenses 2025.
En la oportunidad ocuparon la primera ubicación y accedieron a la final Provincial que se llevará cabo en Mar del Plata desde el 12 al 17 de octubre: en Sub 14: Bernardita Lencinas (Olavarría) y Felipe Aciar (Rauch). Sub 16: Agostina Spata (25 de Mayo) y Cristian Brouchy (Tapalqué). En Sub 18: Antonella Spata (25 de Mayo) y Juan Martín Damiano (25 de Mayo).
Los florenses, en tanto, clasificaron así: 2°) Lara Vitale (Sub 16), 2°) Tiano Puente (Sub 16), 2°) Maitena Pardo (Sub 18) y 3°) Román Eluchanz (Sub 18°).
Debemos consignar que el certamen fue coordinado por el secretario de Deporte y Cultura, Fernando Muñiz; el director de Deportes, Recreación y Juventud, Favio Folini; el responsable de la Escuela Municipal de Ajedrez, Mario Orlando; e integrantes del equipo de trabajo de la mencionada área municipal.
Por otro lado, en Olavarría se disputó ayer la eliminatoria de Handbol Playa, Tenis y Vóley; mientras que hoy habrá Futsal en Rauch y el viernes 8 de agosto será el turno de Softbol en Olavarría.
El Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” fue escenario el martes, de la etapa regional de Ajedrez, en el marco de los Juegos Bonaerenses 2025.