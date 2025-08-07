Ariana Pertusi invita a la jornada de limpieza en la laguna

La Directora de Adultos Mayores Ariana Pertusi hizo pública la invitación a participar éste sábado 9 de agosto a una nueva Jornada de Limpieza y Concientización en la Laguna “Difunto Manuel”.

Este quinto encuentro es organizado desde la Dirección de Adultos Mayores y el área de Ambiente, con el acompañamiento de Canotaje Las Flores.

Ariana contaba también que «los adultos mayores estarán desde las 11 de la mañana para compartir un picnic, música y disfrutar el momento entre todos».

Se invita a todos los vecinos florenses a participar de esta acción que se realizará de 14 a 16 horas, recordando la importancia del cuidado de nuestra laguna, de todo el Parque Plaza Montero y también la correcta disposición de los residuos urbanos para que no lleguen al espejo de agua provenientes de la ciudad.

Palabras de la Directora de Adultos Mayores, Ariana Pertusi