“Gareca” Muñiz, primer candidato a concejal de Todos x Las Flores: “El compromiso es total”

Asi lo expresó Fernando Muñiz, más conocido como «Gareca», en la mañana de Frecuencia Personal donde –previo a la campaña electoral- habló de todo, sus compañeros de lista, su actual función en un cargo ejecutivo y su posible pero casi asegurado futuro en el Concejo Deliberante.

Hasta hoy Secretario de Deportes y Cultura, “Gareca” afirmó que no es un candidato testimonial, justamente porque “El compromiso es total. Para mi lo fundamental es ir con la verdad, te podes equivocar pero siempre sin mala intención”, señaló. “Si tengo la suerte que la gente nos acompañe voy a asumir, es mi decisión ir al concejo si me toca”, agregó.

Con ganas de formar parte de la tarea legislativa, el candidato expresó que luego de la convocatoria a formar parte de la lista de concejales, no esperaba estar en primer lugar. “Es otro desafió ir primero, en cuanto a la exposición, otra expectativa de ingreso al Concejo”.

Y así mismo nombró a sus compañeros de lista donde, con algunos ya viene trabajando por su tarea actual y con otros “nos vamos conociendo”, dijo. “Estoy muy contento con la lista, de la misma forma la gente, hemos tenido buena aceptación. En general hay ideas renovadas, con mucho compromiso, todos han llegado con recorrido, con esfuerzo”, manifestó sobre los integrantes que lo acompañan en su candidatura. Y si bien aclaró que es una lista política que acompaña al intendente municipal, “todos somos vecinos, es fácil saber quien es cada uno”, remarcó.

La campaña oficialmente comienzo este viernes 8 de agosto, en este sentido y si bien desde la conformación de la lista se viene realizando reuniones diarias –como contó Gareca- “Estamos trabajando mucho, estamos demostrando con hechos, aca se han hecho muchas cosas y hay otras tantas por hacer, pero principalmente pregonamos que la gente se acerque a votar, es fundamental. Es la herramienta que nos da la democracia, y despues hay que ser respetuoso de lo que la gente elige”.

Querido por todos, Gareca en 15 años que integra la secretaria ha sabido armar un buen equipo de trabajo que será –en caso de ganar él la concejalía- quien lo reemplace en lo deportivo del municipio. “Me gusta estar en muchas cosas, pero una de las funciones es formar equipos de trabajo, y tenemos un gran equipo, que seguramente seguirá en la misma línea, poniéndole su impronta”, comentó.

Por otra parte, en su carácter de secretario de deportes, Fernando “Gareca” Muñiz estuvo ayer en La Plata reunido con el subsecretario de deportes de la provincia, Cristian Cardozo, acompañado por Emil Gelené y donde tuvieron conversaciones sobre proyectos deportivos a futuro para nuestra ciudad, entre otras cuestiones. “La provincia esta brindado un respaldo muy importante, con la continuidad de los bonaerenses, son cuestiones claves, porque son ejes de la gestión y continúan apoyando tanto eso como todas las cosas que pensamos para la ciudad”.