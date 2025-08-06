LALCEC recuerda que lleva adelante la Campaña de Prevención del Cáncer de Próstata

Lalcec Las Flores informa que durante esta semana y la próxima están realizando la Campaña-Acción de Prevención del Cáncer de Próstata. La extracción de muestras de sangre (Análisis PSA) se hacen en Casa de la Salud, gracias a la colaboración desinteresada de los bioquímicos F.Dorronsoro y G.Gelene/G.Vinuesa, en los días ya informados en las instituciones con personal masculino y a los particulares que se hubieran anotado.

A la fecha ya hay más de 170 inscriptos de todos los sectores.

Recordá: «Un estudio a tiempo evita riesgos».

Acercate a LALCEC en la Casa de la Salud, Rivadavia 535.