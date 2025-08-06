Kuky Berecochea: “Vamos a trabajar para nuestra lista local, ahí vamos a enfocar la campaña»

A un mes de las elecciones legislativas provinciales, hoy dialogamos con Emilce “Kuky” Berecochea de Migliavaca, actual concejal del bloque Adelante-Juntos, quien se refirió a la realidad del concejo deliberante, el trabajo diario en la convivencia con los demás ediles así como a la lista presentada hace algunos días por su espacio.

“Nos llevamos muy bien todos en el concejo. Pensamos diferente por eso estamos en diferentes bloques, pero eso no implica que tengamos que ser violentos. Sí marcar la diferencia, pensamos distinto, tenemos una mirada diferente a la oficialista y ese es nuestro rol”, comentó sobre el trato dentro del recinto. “Hay que convencer desde otro lugar, no hablar mal porque si, la violencia verbal lleva a lo mismo, y no construís”.

En esta elección, su bloque pone en juego tres bancas: “queremos ganar la elección o conservar los tres concejales al menos”, agregó Kuky. Al respecto explicó que su espacio político presenta una lista con caras nuevas, jóvenes, “Hay muchos emprendedores, gente trabajadora que asume un compromiso social, todos lo que nos acompañan son gente de trabajo que da el paso para trabajar en política”.

Luego de recordar la lista completa, la concejal explicó que la boleta será de color naranja y la campaña va a ser solo en lo local. “Nosotros presentamos nuestros candidatos, no llevamos legisladores en la provincia. Es una campaña netamente local”, aclaró. La lista llevará el nombre de Adelante Las Flores en “Nuevos Aires”, “Pero será boleta única color naranja”, reiteró. “Vamos a trabajar para nuestra lista local, para las necesidades de nuestro pueblo y ahí vamos a enfocar la campaña. En esta instancia debido a tanta confusión, hemos decidido ir solo por lo local”.

Sobre los principales temas que le preocupan y en cuales se enfocarán los proyectos, Kuky Berecochea señaló al empleo como la prioridad. “Veo un pueblo que esta como más chato, no hay movimiento, no hay mucha actividad, el principal objetivo para nosotros es el empleo, ver cómo se puede salir adelante”.

Además, reflexionó sobre la poca participación popular e inquietudes de los ciudadanos en el Concejo: “Las sesiones se publican, se graban, la gente puede saber qué hacemos y que no, y no hay ese acompañamiento, ese feedback, es ahí donde el vecino tiene que acercarse, ahí donde tiene la cercanía para tratar lo que le pasa”.

Por otra parte, comentó que, aunque reciben a funcionarios del ejecutivo cuando son convocados, después se hacen los proyectos, son aprobados “y no tenemos respuesta del ejecutivo”.

Audio 1 entrevista

Audio 2