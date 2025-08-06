ESTE DOMINGO 10 CELEBRAMOS EL DÍA DE LA NIÑEZ CON EL SHOW DE HUGO FIGUERAS 

El Teatro Español será anfitrión este domingo 10 de agosto de la celebración por el Día de la Niñez con una propuesta para toda la familia.

La jornada se llevará a cabo a partir de las 17.30 horas con el show de Hugo Figueras. Además, habrá pochoclos, torta y chocolatada para compartir, realizado por personal de las áreas que integran la Secretaría de Desarrollo Humano.

Con entrada libre y gratuita, el espectáculo de Hugo Figueras llega con música, juegos y mucha diversión.

El artista, nacido en Realicó, provincia de La Pampa, cuenta con una amplia trayectoria y recorrida por distintos escenarios del país donde entretiene con su guitarra, acordeón, violonchelo y todo su talento.

Se invita a toda la comunidad florense a acompañar el festejo por el día de los niños y las niñas en la sala del histórico edificio de la avenida Carmen 614.