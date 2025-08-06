COQUI SONDÓN PRESENTA SU LIBRO “PA VISITARLA EL DOMINGO”

Este sábado 9 de agosto a las 20 horas en el Salón Rojo Municipal, el músico y compositor florense “Coqui” Sondón presentará su libro titulado “Pa visitarla el domingo”.

Una historia donde el personaje recorre cuatro leguas a caballo para visitar un ser amado y allí, en ese tránsito del camino lo invaden sensaciones y sentimientos que desembocaron luego en la necesidad de querer contarlos, de sacarlos de adentro.

Una gran oportunidad para familiares, amigos y vecinos de nuestra tierra de poder acompañar a “Coqui” en su primera publicación gráfica. Cómo compositor, músico y cantante surero se destaca su trabajo, ahora acompañado por las letras impresas de sus sentires.