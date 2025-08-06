Convocatoria a asociados para sumarse como delegados de la Cooperativa de Electricidad

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda., a través del actual Consejo de Administración, informa a sus asociados y asociadas que se encuentra abierta la convocatoria para ser Delegado/a en la próxima Asamblea Ordinaria que se realizará en el mes de octubre del corriente año.

El rol de Delegado/a implica representar a los asociados durante la Asamblea Ordinaria, participando de la consideración y votación de la Memoria y los Estados Contables de la Cooperativa al cierre del ejercicio.

Para garantizar una participación informada y responsable, se organizarán previamente reuniones informativas donde se abordarán las funciones, atribuciones y obligaciones del cargo de Delegado/a.

👉 Las personas interesadas en ser delegados/as pueden acceder al formulario de inscripción a través del siguiente enlace:

🔗 https://coopelf.com.ar/convocatoria-de-delegados/

Consejo de Administración

Cooperativa de Electricidad de Las Flores Ltda.

Tu Cooperativa. Nuestro Compromiso.