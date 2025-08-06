ABORDAJE INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS POR MOTIVO DE GÉNERO

En el dia de ayer se llevó a cabo una reunión en la Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia, con el objetivo de actualizar el estado de situación y fortalecer la articulación entre los distintos sectores involucrados en el abordaje integral de las violencias por razones de género, en relación con el sistema de seguridad.

Participaron del encuentro representantes del Equipo Interdisciplinario de la Comisaría, el Equipo de Masculinidades y el Equipo Técnico de la Dirección, junto a personal de la Comisaría de la Mujer, la Estación Comunal, la Patrulla Rural y el Centro de Monitoreo.

Durante la jornada se realizó una puesta en común sobre el funcionamiento actual de herramientas clave como los botones antipánico, el sistema multiagencia y el programa Alerta 911.

Se compartieron experiencias vinculadas al uso y seguimiento de estos dispositivos, y se analizó la posibilidad de articular el sistema local con nuevas plataformas.

Esta reunión forma parte del trabajo que se viene desarrollando con el fin de mejorar la articulación interinstitucional y continuar fortaleciendo los mecanismos de protección en el ámbito local.