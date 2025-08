Proyecto Infinito invita a una charla para emprendedores: «Un espacio para compartir experiencias»

Desde el espacio Proyecto Infinito, se vienen organizando diferentes charlas y encuentros de debate. En este sentido el viernes 8, la invitación es en El Terreno Eventos con la consigna, “Mate con quienes emprenden”.

Laura Risso y Pablo Garcia Romero, dos de los integrantes de este nuevo espacio generado en nuestra ciudad, estuvieron en Play Radios contando como surgió el espacio, cuales son los proyectos que tienen y como se desarrollará este nuevo encuentro, abierto a la comunidad.

“Proyecto infinito es un espacio de encuentro, de debate, que empezamos a construir con un grupo de compañeros para compartir charlas sobre la realidad, para proyectar, formar, un poco el pensamiento con todas las herramientas que podamos, con charlas, encuentros, encuestas y de construcción política también”, explicó Laura Risso. Por su parte, García Romero agregó: “La idea de construir esto es porque vimos que el lenguaje político se está desnaturalizando, se tornó abusivo, con insultos, con mucho odio, y es un fenómeno que trasciende lo local, es algo que no nos gusta. Creímos que teníamos que tener un espacio de debate y de reflexión”.

Ambos señalaron, además, que el espacio, que de a poco va sumando más integrantes, se creó como algo colectivo con la intención, en primera instancia de participar activamente en elecciones recién en el 2027. “Decidimos no participar en las elecciones este año, sabemos que podemos construir de otras maneras, aunque no estemos en las listas, creíamos que era necesario una renovación, la incorporación de gente joven, está perfecto que haya caras nuevas, porque la política está mal vista”. En este sentido, ante la consulta de la candidatura en las elecciones ejecutivas del 2027, Laura Risso comentó “Hay mucha gente que puede ser candidato en Las Flores por el espacio de Todos por las Flores en el 2027. Voy a seguir haciendo cosas en este espacio, no tengo ganas hoy de ser intendente, pero en el 2027 no se. Hay que construir, y después de todos los que tengan aspiraciones veremos quien está para ese lugar”.

Finalmente, sobre la actividad puntual de este viernes, aclararon que esta orientada a emprendedores locales, “no solo artesanos, sino comerciantes o aquel que brinde algún servicio, que este por emprender o tenga ya un proyecto propio”, explicó Laura. Se brindará una charla sobre cómo avanzar, como llevar adelante cada proyecto y las vinculaciones entre los distintos emprendimientos.

El viernes desde las 16:30 hs hasta las 19 aproximadamente, en El Terreno Eventos. Se pide como contribución, para formar parte del taller, un kilo de yerba. Se pueden inscribir a través de las redes de Proyecto Infinito, o asistir directamente.