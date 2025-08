María Rivero: «tengo muchos proyectos y me gusta trabajar en equipo»

Dentro de la lista oficial a nivel local, Todos por Las Flores en Fuerza Patria, otra de las caras nuevas que encontramos es Maria Rivero, candidata en primer lugar a consejera escolar. Maria es docente, especializada en educación especial con una importante trayectoria en la docencia.

Hoy, en Play Radios conversamos con ella para que nos cuente como fue su acercamiento a este equipo de trabajo. “Me llamo Rogelio (Diaz, secr. De educación), Yo no hacia política partidaria, pero uno acompaña los proyectos afines a sus ideas. Cuando me convocan no esperaba estar en primer lugar ni tampoco lo pregunté. Fue una sorpresa estar primera”, comentó. Ese lugar que ocupa en el armado de la lista es muy expectante, y con altísimas probabilidades de conseguirlo, por lo cual Maria agradeció la oportunidad agregando que es un reconocimiento a su trayectoria laboral, a sus ganas y generación de ideas nuevas constantemente: “La idea era acompañar, tengo muchos proyectos, me gusta trabajar en equipo, quiero estar con las escuelas, los decentes, y tengo como otra visión en lo que es la accesibilidad”.

Acompañada por su familia, con quien consultó sobre este nuevo camino que va a empezar a transitar, la docente cuenta con ese respaldo y afirma: “la propuesta fue un gran desafío, que profesionalmente me va a dar otras herramientas, y el apoyo está. La gente que me rodea sabe que yo siempre voy por más”.

Sobre el grupo en general, Maria Rivero expresa estar muy cómoda con todos ellos: “gente joven, nueva, con ganas de trabajar, con gran compromiso de gestión. A muchos los conozco por trabajar en distintos proyectos, tengo el vínculo con discapacidad, educación, cultura, juventud. Es un grupo consolidado, cada uno tiene su fortaleza y la suma de esto es muy importante”.

La candidata a consejera escolar señaló como serían algunas de las propuestas que llevará al Consejo si le toca ocupar ese lugar: “Tenemos proyectos que se pueden concretar a mediano plazo. La idea es darle lo mejor a los ciudadanos de Las Flores”.

En este sentido invitó a los ciudadanos a votar, “es una instancia muy importante y eso queremos transmitir, que la gente tiene que ir a votar”.