Román Caputo, candidato a concejal: «Hay que darle las herramientas al ejecutivo para seguir transformando la ciudad»

Con las listas armadas para las próximas elecciones, de a poco vamos conociendo nombres y –aunque no ha empezado la campaña- en Play Radios invitamos a alguna de las “caras nuevas” para ir familiarizando al electorado con quienes tienen muchas posibilidades de formar parte del Concejo Deliberante a partir de diciembre.

Uno de ellos es Román Caputo, próximo a recibirse de historiador, el joven de 26 años ocupa el tercer lugar en el espacio Todos por Las Flores – Fuerza Patria (que lleva como primer candidato a Fernando «Gareca» Muñiz). Si bien muchos lo asocian y lo conocen por el Centro Universitario Florense, es la primera vez que integra una lista partidaria para las elecciones. Román justamente fue presidente del CUF, además de formar parte de la comisión directiva en otros cargos, y por eso años anteriores ha sido la cara visible de la institución de estudiantes.

Vinculado a la participación primero desde la facultad, después desde el Centro universitario y desde ahí en relación con el gobierno municipal fue que se relacionó con la política partidaria y comenzó a formar parte del espacio que hoy lo tiene como tercer candidato a concejal. “Cuando me fui a estudiar, me desperté un poco de la mano del debate, de la charla y surgió el interés. Después con la presidencia del cuf y las conversaciones con el municipio acá, por la gestión empezamos una relación más fluida, que continúa hasta hoy. Y me acerco, me convocan al espacio, y en Todos por Las Flores lo que sobresale es la gestión, que me apasiona”, contó el joven.

Sobre la convocatoria, Román manifestó: “es un reconocimiento de hacer las cosas bien, tengo buena relación con Emil (Gelené), pero también Alberto (Gelené) y Fabian (Blanstein), y me preguntaron si quería acompañar ahora ya que en las elecciones anteriores iba a estar pero no me dio la edad”. Todo esto sucedió –según conto Román- tres días antes del cierre de listas. Además, sobre el importante lugar que le tocó, manifestó su agradecimiento y felicidad, “sabía que iba a acompañar desde donde sea, después me enteré que era el tercer lugar. Estoy feliz y la familia también, porque saben que es lo que me gusta”.

El expectante lugar del concejo – que tiene muchas posibilidades de ocupar- sin dudas será un desafío para Román, que como la mayoría de los integrantes de esta, y otras listas, pretenden encarar. Y es que hay mucha gente joven que hará el recambio en el poder legislativo. Al respecto, expresó: “En nuestra lista hay mezcla de experiencia en gestión, y juventud con experiencia desde otro lado. Y lo que se ve en el concejo es un buen clima, tranquilo, hay que ver como se configura a partir de diciembre con los nuevos actores”.

Entusiasmado, comprometido y con ideas para lo que se viene Román Caputo considera destacable el trabajo que se viene haciendo desde el municipio y por eso explica: “Hay que tratar de darle las herramientas al ejecutivo para seguir transformando la ciudad. Hay muchos temas, en educación que es por ahí lo que más me interesa o se, pero el empleo también. Acá hay que destacar como no se recortaron empleos, como se apoya a las instituciones, pese a que desde el gobierno nacional se hace lo contrario”.

En diciembre, el espacio Todos por Las Flores pone en juego 4 bancas que, como comentan y reafirma Román, «La mínima es mantener las bancas que tenemos, y desde ahí escuchar al vecino, atender al sector que está muy enojado, y explicar los problemas que vienen de la mano de las políticas nacionales y nada tienen que ver el gobierno local”.