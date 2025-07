Manuela Cieza, Directora de Discapacidad: “Hubo muy poca información en la auditoria que se realizó sobre discapacidad”

Luego de la auditoria llevada adelante por parte del gobierno nacional en cada distrito, para evaluar y constatar la discapacidad de personas que perciben una pensión no contributiva, en la radio conversamos con Manuela Cieza, Directora de Discapacidad de la municipalidad de Las Flores.

“Aca se citaron 426 personas y se presentaron 300. Hubo muy poca información sobre esto y desde la dirección estuvimos a disposición y trabajando para asesorar y acompañar a todos”, expresó.

Cieza confirmó que en nuestra ciudad cada ciudadano que percibe una pensión es porque tiene alguna discapacidad motora o intelectual. “Sabemos porque hemos pedido el listado y conocemos la situación de los vecinos”.

La directora de discapacidad señaló en varias oportunidades la poca precisión que se dio sobre esta citación, además el lugar donde se realizó, en PAMI, no es accesible –remarcó-“y hubo casos que tuvieron que atenderlos afuera. No solamente por la auditoria, debería tener una rampa ese lugar, por la atención diaria,”.

Por otra parte, al terminar la auditoría “No me dieron el listado después para saber quienes se presentaron y quienes no”, dijo. Esto en referencia a continuar convocando desde su Dirección a quienes no hayan sido citados para ver como presentan sus certificados y no pierdan el beneficio. Quienes no se hayan presentado por motivos de salud o lo que fuera, tendrán que hacerlo en anses para justificar el motivo de la inasistencia con los certificados correspondientes.

Además, como informó la funcionaria, “todos los que pasaron por allí, ahora deben pasar tambien por anses para sacar un turno y terminar de cargar los datos con la misma documentación que presentaron en la auditoria” -Resumen de historia clínica o certificado donde se cite que presenta tal situación y el porcentaje de discapacidad laboral-.

Por otra parte, Cieza se refirió al contexto actual, año de elecciones, donde recientemente se han presentado las listas de candidatos, y donde, desde el oficialismo quienes integran el listado son compañeros de la secretaria con quienes ella trabaja a diario. “Hay muchos compañeros de laburo diario que enaltecen la lista, todos. Son personas con mucho corazón, garra y ganas de seguir sumando a la calidad de vida de la población”, expresó.