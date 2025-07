AJEDREZ: BUIRAZ, BANCHESI GÓMEZ Y PIRES SE DESTACARON EN AZUL

Los alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez Benjamín Buiraz (Sub 8) y Ciro Branchesi Gómez (Sub 10) al ocupar el segundo puesto y Bautista Pires (Sub 18) al resultar tercero, fueron lo mejores florenses clasificados en la quinta fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos, que se disputó el domingo en el Colegio Inmaculada Concepción de Azul.

Intervinieron 150 jugadores de más de 15 delegaciones, donde los demás ajedrecistas a cargo del profesor Mario Orlando, ocuparon las siguientes posiciones: en Sub 12: 11°) Lucas Lerra, 19°) Santino Dierickx y 21°) Mariano Ribas.

En Sub 15: 13°) Tomás Espíndola, 19°) Juan Ignacio Barreto, 27°) Tomás Aguirre, 30°) Iván Aranda y 34°) Simón Arce; mientras que en Sub 18: 8°) Tiano Puente y en Libres: 23°) Ana Laura Orlando.

La próxima etapa se desarrollará el 10 de agosto en la ciudad de Saladillo.