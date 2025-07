ALUMNOS DEL NATATORIO MUNICIPAL “HUGO MAURO” EN EL TORNEO PROMOCIONAL DE TANDIL

Una destacada actuación cumplieron los integrantes del equipo de competencia del Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro” en el Torneo Promocional de Natación, que se disputó el pasado fin de semana en el Club Unión y Progreso de Tandil.

Los resultados alcanzados por los florenses fueron: en 100 m. libres: 5°) Santino Lemma González, 1°) Guadalupe Valerio, 3°) Candelaria Lemma González, 7°) Macarena Espinosa, 4°) Valentina Perazzo (5° en 50 m.), 5°) Gonzalo Onzari (4° en 50 m.), 1°) Luca Branchesi Gómez (1° en 50 m.), 6°) Delfina Antonelli Gigena (6° en 50 m.) y 8°) Domingo Scarpitti (50 m.)

Pecho (100 m.): 1°) C. Lemma González, 2°) G. Valerio y 3°) Domingo Scarpitti (50 m.)

Porta 4×50 libres: 1°) D. Scarpitti, C. Lemma González, G. Valerio y G. Onzari.

200 m. combinados: 1°) C. Lemma González y 8°) V. Perazzo.

Mariposa (100 m.): 2°) S. Lemma González, 2°) C. Lemma González y 3°) G. Valerio. En 50 m.: 2°) L. Branchesi Gómez, 3°) G. Onzari y 5°) D. Antonelli Gigena.

Espalda (100 m.): 2°) M. Espinosa. En 50 m.: 1°) L. Branchesi Gómez, 7°) D. Scarpitti, 4°) G. Onzari y 6°) D. Antonelli Gigena.

Posta: 1°) M. Espinosa, G. Valerio, G. Onzari y D. Scarpitti.