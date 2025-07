JUEGOS BONAERENSES 2025: CLASIFICADOS A LA ETAPA REGIONAL EN DISCIPLINAS CULTURALES

Durante el jueves y el viernes se realizaron las jornadas restantes de la Etapa Local de Juegos Bonaerenses 2025 correspondiente a disciplinas culturales.

El jueves en el Teatro Español se llevó adelante la etapa clasificatoria de Danzas folclóricas, danza tango y malambo.

Los resultados en esta jornada fueron:

Danza Tango Adultos Mayores: 1° María Isabel De Meo y Jorge Marcote.

Danzas Folclóricas PCD: 1° pareja integrada por Yamila Coda y Tomás Rodríguez.

Danzas Folclóricas Sub 15: 1° Florentina Davant y Juan Urnissa, 2° Lea Garay y Francesco Redolatti.

Danzas Folclóricas Sub 18: 1° Ariadna Pedernera y Tomás Davant y 2° Iara Llamas y Bautista Bassi.

Danzas Folclóricas Adultos Mayores: 1° Alejandra Coda y José Orlando, 2° Celia Porcella y Carlos Lerra.

Malambo Sub 15: 1° Naiara Fredes, 2° Delfina Bassi y 3° Martina Mogni.

Malambo Sub 18: 1° Bautista Bassi y 2° Nahuel Porcella.

En tanto en la sala “Hugo Mario Ianivelli” de la Dirección de Cultura tuvo lugar la competencia de solista vocal y rock:

Música Rock Juveniles: 1° grupo “Inconvenientes” integrado por Domiku Silva, Justina Caputo, Sofìa Gargoloff y Milagros Couzelo; 2° “Complicados” agrupación conformada por Eliseo López Pena, Juan Andrés Cartasso, Franco Aranda y Alfonso Mosquera.

Solista Vocal PCD: 1° Agustín Medrano.

Solista Vocal Adultos Mayores: 1° Mario Cabrera.

Solista Vocal Sub 15: 1° Renata Llull Mengarelli, 2° Isabella Pardo.

Solista Vocal Sub 18: 1° Caetana Verteramo Echalecu, 2° Milagros Sempe.

Los ganadores de todas las disciplinas ya se preparan para competir en la Etapa Regional que se disputará el 29 de agosto en la ciudad de Bolívar.