JUEGOS BONAERENSES 2025: ETAPA LOCAL DE CULTURA

En la sala “Hugo Mario Ianivelli” de la Dirección Municipal de Cultura, se cumplimentaron las primeras jornadas de la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses 2025.

Luego de la evaluación final, los jurados determinaron:

ARTES PLÁSTICAS

Dibujo Sub 18: 1° Lara Vitale

Pintura Sub 18: 1° Renata Bullilaqui

Mural: Antonella Delgado y Celina Chiodini.

Objeto Artístico Sub 18: 1° Leandro Rosales

Objeto Artístico Tridimensional Adultos Mayores: 1° Edgardo De Usubiaga.

FOTOGRAFÍA

Fotografía PCD: 1° Enzo Cárdenas, 2° Florencia Ferrando.

LITERATURA

Cuento Sub 18: 1° Francesca Robilotte Zoco, 2° Priscila Martínez y 3° Jazmín Risso.

Cuento Adultos Mayores: 1° Ana María Calandrelli

Poesía Sub 18: 1° Alma Nuñez, 2° Caetana Verteramo.

Poesía Adultos Mayores: 1° Mario Cabrera, 2° María Eva Hijano.

COCINEROS BONAERENSES

Plato Principal Sub 15: 1° puesto Lucía Larregina, 2° Uma Cieza.

Plato Principal Sub 18: 1° Juan Cruz Fernández.

Postre Sub 18: 1° Malena Mandiuk.

Plato Principal Adultos Mayores: 1° Juan Carlos Lerra, 2° Adriana Soria y 3° Inés Alanís.

Postre Adultos Mayores: 1° María Inés Alanís, 2° Marta Marcela Andraca.

En ambas jornadas, el director de Cultura, Juan Bautista Saladino, agradeció a los participantes por su decisión de intervenir con entusiasmo y actitud en un clásico evento de participación y vinculación ciudadana que se caracteriza, más allá de su estructura de competencia, por estrechar lazos y encuentros entre los bonaerenses.

La continuidad de Juegos Bonaerenses en Cultura será el día jueves con Danzas Folclóricas en el Teatro Español.