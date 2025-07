Milagro: «Vamos a festejar 40 años de trayectoria con la música»

Este año Milagro, la reconocida cantante florense, celebra 40 años con la música y como no podía ser de otra manera será con una gran presentación.

Con tan importante trayectoria, Milagro, que ha recorrido distintos escenarios, dentro y fuera del país, el próximo mes de agosto festeja 40 años de trabajo con música y canciones. Además vuelve con su nombre original junto a su banda: “Milagro y sus profesantes”, y hoy nos contó en vivo en Frecuencia Personal, como prepara este aniversario que será con un imponente show para no perdérselo.

“El tener de nuevo el nombre es reencontrarme con gente que le gusta, te recuerda, el nombre te hace más fuerte artísticamente, es el que me dio el reconocimiento mayor en mi carrera”, expresó.

Mili empezó a cantar de muy chiquita y no soltó más esta pasión: “Me subí a un escenario y no me bajé nunca más. Conociendo gente, recorriendo escenarios, y esto es el resultado de haber pasado cosas lindas y no tanto, esto de la música es una escuela. Pero estoy agradecida porque sigo vigente después de 40 años”, confesó.

Como el aniversario lo merece, Milagro va a celebrar a lo grande estos años de trayectoria con su público: «Para mi la protagonista es la gente, porque no se puede seguir cantando si la gente no te acompaña, y por eso, sin lugar a dudas, tenia que ser acá en mi ciudad”.

El show será en Bomberos Voluntarios, “porque tengo un afecto especial con la institución, allí hice muchas presentaciones -comentó Mili- y no es un baile, es un espectáculo, con 10 u 11 músicos, donde hay vientos, acordeón, percusión, todo”. El sábado 16 de agosto a las 21 hs, donde además de la presentación de Milagro y su banda en vivo, habrá un show de transformismo y una banda de rock. “Lo que tengo, lo tengo gracias a la gente, por eso la entrada va a ser gratis”, señaló Milagro. “Y como es el día del niño ese fin de semana, pedimos que se acerquen con un juguete en buen estado, o un libro, algo que después en la semana vamos a estar repartiendo junto con bomberos por escuelas rurales y la ciudad”.

Con un trabajo sin descanso, Mili además de preparar y producir este gran festejo en nuestra ciudad, tiene programadas muchas actividades como presentaciones en zona norte –Buenos Aires- y próximamente Uruguay, además de estrenar el sábado pasado el nuevo video clip de “Lo que me duele”, que se puede ver en sus redes.