LA CATEGORÍA SUB 12 DE LAS FLORES VÓLEY CAMPEÓN DEL TORNEO APERTURA DE LA LIGA BELGRANENSE

La Secretaría de Deportes y Cultura felicita a la división Sub 12 de Las Flores Vóley por adjudicarse el certamen Apertura que organiza la Liga Belgranense.

En la definición del campeonato, que tuvo como escenarios al gimnasio del Centro de Educación Física N° 6 y al Club Juventud Deportiva, el equipo a cargo de los profesores Chiara Vitelli, María José Inchauspe y Gastón Isasmendiz venció en la final 25/22, 19/25 y 15/7 a Ranchos desplegando muy buen nivel de juego, con gran efectividad y concentración, tanto en ataque como así también a la hora de defender.

Asimismo, el tercer puesto le correspondió a Gral. Belgrano y cuarto resultó Pila.

Por otro lado, el elenco Sub 14 que dirige el profesor Emiliano Paz ocupó la cuarta ubicación, siendo el campeón Ranchos, escoltado por Lezama y General Belgrano.

Cabe destacar que los conjuntos de Las Flores Vóley se impusieron en la fase regular y por tal motivo la consagración de los torneos se disputó en nuestra ciudad donde se contó con la presencia del intendente Alberto Gelené; el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein; el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz; y el director de Deportes, Recreación y Juventud, Favio Folini.

Los planteles estuvieron integrados de la siguiente manera: Sub 12: Olivia Di Tullio, Celina Gentilini, Camila Acosta, Cata Rafanelli, Giana De Benedetto, Malena González, Antonia Lacoste, Antonia Picerno, Sofia Gentilini, María Carrillat, Luisa Arambide y Antonia Córdoba.

Sub 14: Antonia De Franco, Clara Coronel, Corina Palacios, Celina Etcheto, Violeta Fernández, Keila Pulitti, Alma Caputo, Isabella Theaux, Juanita Vidal y Clarita Abraham.