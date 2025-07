Nueva exposición en MAPA: «Contra viento y marea»

Mapa presenta la exposición individual de ALBERTO SBARRA: CONTRA VIENTO Y MAREA

La inauguración será el SÁBADO 12 de JULIO, a las 19 Horas. Y permanecerá hasta el 23 de AGOSTO 2025

Con entrada libre y gratuita en Mapa Espacio de Arte. Av. Rivadavia Nº 489, Las Flores.

La muestra se puede visitar en los horarios: miércoles a sábados de 17 a 19 hs. Para coordinar otros días y horarios con cita previa: 02244 42 5125 / mapaespaciodearte@yahoo.com.ar

1. SOBRE LA EXPOSICIÓN

MAPA se complace en presentar CONTRA VIENTO Y MAREA, primer exposición individual de ALBERTO SBARRA en la sala principal de Mapa Espacio de Arte.

En esta oportunidad la exposición está integrada por dibujos y pinturas con acrílico, tintas, grafito, marcadores, acuarelas y collage.

SOBRE LA OBRA

Aún recuerdo el dibujo que mi madre colgó encima de la chimenea de casa… yo tenía 14 años y había empezado mis estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de la UNLP. Era un dibujo a carbonilla de una Cabeza de ángel en yeso posado en una mesita alta que todos mirábamos con atención. Al fin ese cuadro colgado estuvo años lo veo y recordé que por ese entonces nos gustaba Juan Carlos Castagnino, dibujante argentino que en 1940 había ilustrado el poema Martin Fierro de Jose Hernandez y cuya línea negra, quebrada y gestual nos cautivaba especialmente…

Al poco tiempo un joven ayudante nombró a Carlos Alonso y todo se movió… y durante un buen tiempo fue nuestro guía… cuánto le debemos a Carlos Alonso…??…y ahí en los comienzos de los 60 y 70 el descubrimiento de la neofiguración ( deira, Noe, de la Vega, Maccio) todos tenían algo que nos fascinaba…. empezamos a sentir como que habíamos dejado atrás «lo tradicional» y empezaba otra historia: dibujos de personajes un tanto deformados en escenarios de paisajes lunáticos: grafito,

tinta china, acrílico!…y así llegó LIROLAY mi primera muestra individual, corría el año 1970 y con ella la gran ilusión de convertirme en pintor, mientras cursaba el 4to año de la carrera de arquitectura. Las lecturas de Aldous Huxley y Herman Hesse estaban entre mis favoritos, tiempo de muchas experiencias y el arte siempre ahí. Los trabajos en equipo, las discusiones y debates, las cuestiones sociales, y cómo articular las cuestiones colectivas con los intereses individuales.

Un día el dueño de la Galería Austral de La Plata me invitó a un almuerzo (por ese tiempo estaba exponiendo en LIROLAY), el otro comensal era Romulo Maccio, que estaba exponiendo dibujos con biromes de colores! Recuerdo vivamente su Van Gogh de las Pampas! (pero yo no abrí la boca en todo el almuerzo….!)

Descubrí entonces la técnica del pastel seco que me permitió a través de ella » deformar» partiendo de la forma real… Algo parecido me ocurrió con el acrílico pero esta vez buscando el «movimiento» de los personajes. Sentí entonces que estaba en un cierto camino «propio» más allá de las influencias. El encuentro con la obra de FB caló profundamente en mi búsqueda. El fondo podría ser un color plano, podía meter el personaje en una habitación o en un rincón.

El regalo de un gran amigo de un libro sobre los grabados de Goya

sobre la TAUROMAQUIA, desató un fuerte energía a través de los primeros dibujos con crayones rojos.Esas bestias en movimiento, la sangre y la gente gritando constituían un mundo alejado de mi tiempo y lugar pero increíblemente cercano a mi espíritu. Y titulé VARIACIONES a esa muestra en el Museo Provincial de Bellas Artes. Eran dibujos de grandes dimensiones que inauguraban una nueva etapa en mi camino. Casi al mismo tiempo surgió la muestra en el CAYC e invitado por Jorge Glusberg expuse dibujos y pinturas ,entonces descubrí que podía re-interpretar obras de artistas famosos siguiendo la teoría del jazz… dado un tema (un estándar) improvisar a partir de esa estructura… los temas podían ser infinitos.

El encuentro con Fernanda PIAMONTI(artista y Licenciada en Artes Plásticas) y sus clases de ARTE fueron un incentivo notable .

Ahora, la Historia del Arte se mezclaba con la vida cotidiana, generando nuevas búsquedas, técnicas y temas. Los fondos negros me permitieron incursionar en composiciones mas abstractas y la dicotomías figuración / abstracción, pintura / dibujo, bidimensióon / tridimensión fueron desapareciendo como » cosas a resolver». La revisión de obras anteriores y la técnica del troquelado me permitió presentar mis primeras»esculturas en papel».

En la última muestra individual, realizada en el CENTRO de ARTE de la UNLP presente un díptico titulado : APUNTES PARA UNA HISTORIA DEL ARTE APÓCRIFA Y ARBITRARIA… donde intercalé obras de autores y autoras famosas con dibujos propios y dibujos de niños.

Lejos de constituir una tesis, me pregunto… ¿Por qué el arte de los niños no constituye un capítulo de la Historia del Arte?

2. SOBRE ALBERTO SBARRA

ALBERTO SBARRA, arquitecto, pintor y dibujante argentino, nace en La Plata en 1947. Cursa estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes y en la Facultad de Arquitectura (FAU) de la Universidad Nacional de La Plata. Profesor Titular del Taller Vertical N° 1 de Arquitectura. Decano de la FAU entre 1995 y 2001. Presidente de ARQUISUR, Asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectura Públicas del Mercosur, periodo 1997-2001. Tiene una vasta trayectoria como profesional de la arquitectura habiendo obtenido numerosos premios en concursos nacionales e internacionales, siempre

realizados en colaboración. Se destacan el Teatro Argentino de La Plata y las Viviendas para la Villa Olímpica 2018 de Bs As, ambas obras construidas. En el 2019, es nombrado Profesor Consulto, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata.

En relación a su actividad artística, realiza su primera exposición individual en la mítica galería LIROLAY de Bs As en 1970. A partir de entonces interviene en numerosas muestras colectivas: galería Praxis Bs As, galería Praxis La Plata, Sociedad Central de Arquitectos, Muestra Itinerante organizada por el CAYC y la Academie der Kurste de Berlín, Museo de Bellas Artes de La Plata, Centro de Artes Visuales y Sociedad de Artistas Plásticos de la Pcia. de Bs As. Participa de la Fundación de la Ciudad del Arte en La Plata organizada por el grupo Escombros Eh el Centro de Artes Visuales de La Plata, expone el mural Collage de Fotocopias sobre 40 dibujos en blanco y negro. Participa de la muestra «Artistas Platenses en Sicilia, Italia». En 1990 obtiene el Primer Premio de Dibujo del Primer Concurso Producción Artística de la UNLP. Realiza muestras individuales entre las que se destacan: muestra de pinturas en el Salón Reforma Universitaria del edificio central de la UNLP, en el Centro de Arte y Comunicación de Bs As (CAYC), expone 30 pinturas, pasteles y dibujos sobre papel. Posteriormente en el Museo Provincial Emilio Petorutti sobre grabados y dibujos de la obra de Francisco De Goya. Participa del Salón Manuel Belgrano de Bs As. En 1994, participa de la muestra «Treinta del Sur», en el Museo de Arte Moderno de Bs As.

En el año 2000 expone en el Centro Cultural Borges de la ciudad de Bs As, el cuarto premio del Concurso Internacional de Arte y Arquitectura para la ciudad de Sarajevo (ver Diario La Nación 25-10-2000). Muestras colectivas en el Salón Florencio Pérez, Museo Fra Angélico y Museo del Ladrillo de la ciudad de La Plata.

En 2023 obtiene el Primer Premio del concurso de esculturas al cumplirse 60 años de la canción Manuelita de María Elena Walsh, organizado por el Instituto Cultural de la Pcia. de Bs. As. y recientemente inaugurado en la Ciudad de Pehuajó, Pcia. de Bs. As.

Desde el 7 de octubre al 18 de noviembre del 2023 expone «Contra Viento y Marea», 85 obras, pinturas, dibujos y bajos relieves en el Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata.

Desde el año 2020 estudia Arte con Fernanda Piamonti, artista y licenciada en Artes Visuales de la Universidad Nacional de La Plata.

Actualmente vive y trabaja en la Ciudad de La Plata, Argentina.

@albertosbarra.arte