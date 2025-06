JUEGOS BONAERENSES: CLASIFICADOS AL REGIONAL EN PADEL Y EN BÁSQUET ESCOLAR

La Secretaría de Deportes y Cultura informa que continúa desarrollándose la instancia local deportiva de los Juegos Bonaerenses 2025.

Los últimos clasificados al regional son:

Padel: Santino Propato San Martín y Matías Valdéz (Sub 16); Julio Etcheverry y Raúl Rosales (Adultos Mayores).

Básquet Escolar:

Colegio San Miguel (Sub 16 masculino): Valentín Bonafine, Mauro Grimaux, Manuel Peyré, Bautista Young, Santiago Brahín, Juan Francisco Russo, Francisco Couselo e Ignacio Canosa. D.T.: Guillermina Cenzano.

Dante Alighieri (Sub 16 femenino): Delfina Oviedo, Lucía Gargoloff, Renata Russo, Manuela Mechón, Martina Marcus, Paz Dorronsoro y Serena Jacquet. D.T.: Morena Rodríguez.

E.E.S. N° 2 (Sub 18 masculino): Valentino Bulzomi, Santino Rodríguez, Mauro Almúa, Tomás García Gioia, Agustín Mateos, Lucas López, Theo Repetto y Tobías Bianchini. D.T.: Lucrecia Sánchez.

San Miguel (Sub 18 femenino): Manuela Juanteguy, Martina Angelello, Clara Ríos Centeno, Franchesca Robilotte, Valentina D’Agostino, Milena Mansilla, Laura Zurro, Elena Lencina y Juana Rosso. D.T.: Fabián Blanstein.