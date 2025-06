Desde el lunes 30 esta abierta la inscripción al Registro Único de Demanda Habitacional

La Municipalidad de Las Flores informa que, desde el lunes 30 de junio hasta el día viernes 11 de julio inclusive, se estará desarrollando la inscripción al Registro Único de Demanda Habitacional, en el Aula 1 de la Secretaría de Educación (sito Av. General Paz esquina Alem) y de acuerdo a lo establecido en art. 6, inc. a). del Decreto provincial 428/22.

Cabe aclarar que, si las familias han sido inscriptas con antelación, no deben volver a participar de esta instancia desplegada durante el período mencionado previamente.

Se informa que, aquellos/as quienes soliciten el turno pertinente en el link consignado a continuación, deben reunir los siguientes requisitos:

* Tener DNI argentino;

* Ser mayor de 18 años;

* Para aquellas personas no oriundas de Las Flores, deben poder acreditar diez años de permanencia ininterrumpida en esta localidad;

* Conformar un grupo familiar;

* No poseer bienes que superen el valor de una vivienda;

* No haber recibido anteriormente una casa o un terreno por parte del Estado (para ninguno de los integrantes del grupo).

* Contar con ingresos que permitan asumir el pago de las cuotas.

Para obtener el turno correspondiente, por favor ingresar los datos solicitados aquí:

https://turnos.lasflores.net.ar/