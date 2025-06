Lizarraga sobre las alianzas «estamos dispuestos a negociar pero no somos soldados de nadie»

El concejal por el bloque Adelante, Sebastián Lizarraga, expuso esta mañana su punto de vista sobre la labor legislativa local, los proyectos que trabajan y cómo ve el armado de listas para las próximas elecciones.

Frente a la poca discusión política que se ve en el Concejo deliberante local, y a las críticas sobre los concejales Lizarraga expresó: “Al ser oposición a nosotros nos permite poner el foco en determinados temas….pero si, la discusión legislativa esta chata”. Y agregó sobre algunos temas que se tratan en el recinto: “A veces tenemos largas discusiones de cosas nacionales que no nos atañen, que si hay que discutirlo pero que no nos tocan en lo cotidiano”.

Sobre el proyecto de IOMA, integrantes de su bloque estuvieron y continúan juntando firmas de adhesión para lograr la autarquía de la obra social. “Que maneje sus propios fondos, para asi tener una mejor atención que hoy es mala, siempre fue modelo esta obra social y hoy no es asi, tiene muchos problemas. Este es un proyecto que presentó el legislador Bordaico y nosotros estamos buscando adhesiones, explicando a la gente para que sepa que es lo que se pide”, explicó el concejal.

En este sentido sobre otros reclamos que no se han hecho desde su espacio, Lizarraga informó: “Hemos pedido la presencia de la responsable de pami en el concejo, y no se presentó, así como el representante de ioma. Hacemos lo que creemos que tenemos que hacer”.

También fue consultado por su posible participación en las elecciones que se vienen, y si el espacio que integra se alineará con algún otro. El concejal que termina su mandato este próximo diciembre, junto a otros dos integrantes de Adelante, comento: “estamos esperando, tenemos el plan armado si no hay ningún tipo de arreglo estamos preparados para eso, asi como para charlar, pero primero tienen que tomar decisiones a nivel provincial. Estamos dispuestos a negociar pero si no estamos de acuerdo no lo vamos a hacer, cuando tenemos la convicción lo hacemos sino no. Nos hemos caracterizado siempre por eso, no somos soldados de nadie”.

Puntualmente sobre su participación dijo: “No es mi prioridad seguir en el concejo, pero hay una posibilidad, me gusta mucho la tarea legislativa aunque no es mi intención eternizarme, no lo descarto. Si me votan para concejal me gusta ser concejal, estoy en contra de las testimoniales”.