Deportivas: Ferro campeón y Las Leonas con Vitu Falasco al mundial

FÚTBOL: FERROCARRIL ROCA CAMPEÓN DEL TORNEO APERTURA “ÁNGEL POLITO”

La Secretaría de Deportes y Cultura felicita al Club Ferrocarril Roca por adjudicarse el Torneo Apertura de Primera División “Ángel Polito”, que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores.

Ayer, en su estadio de Avellaneda y Vidal y en el marco de la final de vuelta, los dirigidos por Luciano Bertamino, que en la ida habían ganado 1 a 0, superaron 2 a 1 a Asociación Juvenil Barrio Traut con goles de Facundo Eluaiza y Facundo Maciel, mientras que Eugenio Montorfano había igualado transitoriamente para los “amarillos”.

Por otro lado, también se destaca la participación de Barrio Traut por llegar a una nueva final, como lo viene haciendo en los últimos años bajo la conducción de Dardo Rivarola.

HOCKEY: LAS LEONAS CON VICTORIA FALASCO CLASIFICARON AL MUNDIAL

La Selección Argentina de Hockey femenino, teniendo a la florense Victoria Falasco como protagonista, se aseguró una plaza en el Mundial de Bélgica-Países Bajos 2026 luego de su excelente participación en la segunda mitad de la FIH Pro League 2024-25, que finalizó ayer en Berlín.

Las Leonas culminaron la sexta temporada de este prestigioso certamen con 9 victorias, 4 empates (3 con punto bonus) y 3 derrotas, sumando nada más y nada menos que 34 puntos, donde en esta etapa “Vitu” tuvo un desempeño espectacular en el equipo nacional que dirige Fernando Ferrara, aportando tres goles además de sacrificio y entrega.

El próximo compromiso será la Copa Panamericana 2026, que se disputará del 24 de julio al 3 de agosto en Montevideo, Uruguay.

La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita a Victoria Falasco por el gran presente que está atravesando representando al país.

AJEDREZ: BUIRAZ Y ESPÍNDOLA SE IMPUSIERON EN SAN MIGUEL DEL MONTE

Benjamín Buiraz y Tomás Espindola, en representación de la Escuela Municipal de Ajedrez, se adjudicaron la segunda fecha del Torneo Cuenca del Salado, exclusiva para las categorías Sub 8 y Sub 14, espectivamente, que se desarrolló el sábado 21 de junio en el Salón Renacer de San Miguel del Monte.

Intervinieron 49 ajedrecistas, quienes representaron a Gral. Belgrano, Ranchos, Brandsen, Monte y Las Flores, donde los demás florenses alcanzaron los siguientes puestos: en sub 10, Elson Clazada se ubicó quinto, mientras que en Sub 12, Lucas Lerra también clasificó quinto. Por otro lado, en Sub 14: 4°) Iván Aranda, 7°) Simón Arce, 8°) Tomás Aguirre y 11°) Morena Depetrini; y en libres, el quinto lugar le correspondió a Mario Orlando.

La próxima etapa tendrá lugar el 16 de agosto en Ranchos.