JUEGOS BONAERENSES: CONTINÚA LA FASE LOCAL DEPORTIVA

La Secretaría de Deportes y Cultura informa que se sigue disputando la etapa local deportiva de los Juegos Bonaerenses 2025.

Durante la semana accedieron a la fase regional:

Padel: Guido Mundet y Valentín Valdéz (Sub 18); Emma Di Tullio y Maitén Giacoia Puente (Sub 18).

Básquet 3×3: Sub 18: Martina Angelello, Josefina Quesada, Franchesca Robilotte y Manuela Guerendiain. D.T.: Lucrecia Sánchez. Sub 14: Antonia De Franco, Lucila Larregina, Irina Loggia y Corali Lucía López Facchinat. D.T.: Lucrecia Sánchez. Sub 16: Manuela Juanteguy, Martina Arce López, Sofía Arata y Elena Lacoste. D.T.: Lucrecia Sánchez.

En varones Sub 18: Valentino Bulzomi, Santino Rodríguez, Bautista Patronelli y Nahuel Mendoza Torres. D.T.: Pablo Roncoli. Sub 16: Oliverio Dobles, Cosentino Basile, Santino Pardo y Francisco Arrúa. D.T. Pablo Roncoli. Sub 14: José Ignacio Luján, Juan Bautista Pereyra, Vicente Santángelo y Santiago González Calegari. D.T.: Pablo Roncoli.

Básquet libre: Sub 15: Walter De Benedetto, Santiago González Calegari, Teófilo Guerendiain, Juan Enrique Isola, José Ignacio Luján, Augusto Malsenido, Baltazar Padín Fernández, Juan Bautista Pereyra, Tomás Sánchez y Vicente Santángelo. D.T.: Pablo Roncoli. Sub 17: Bautista Llorente, Oliverio Dobles, Santino Lauria, Valentín Laría, Juan David Maciel, Tomás Maldonado, Valentino Lagano, Nahuel Mendoza Torres, Bautista Onraita y Bautista Patronelli. D.T.: Pablo Roncoli.