Excelentes resultados deportivos de Newcom, Fútbol y Canotaje

FÚTBOL: CAMPEONES DEL TORNEO APERTURA

La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita a los finalistas del Torneo Oficial Apertura que organiza la Liga de Fútbol Las Flores.

Los resultados de las finales de vuelta, fueron los siguientes: en Sub 9 y por la Copa de Plata, El Hollín (3) empató 0 a 0 con Juventud Deportiva (0), mientras que por Copa de Oro Juventud Unida (2) perdió 2 a 1 con Ferrocarril Roca (0) y por diferencia de gol se consagró campeón. Asimismo, en Sub 11: Ferrocarril Roca (3), a pesar de caer 2 a 1 con Atlético Las Flores (0), igual le alcanzó para quedarse con la Copa de Oro.

En Sub 13, Asociación Juvenil Barrio Traut (0) si impuso 2 a 0 sobre El Taladro (1); en Sub 15, El Taladro (0) derrotó 3 a 0 a Ferrocarril Roca (2); y en Sub 17, el encuentro entre El Taladro (1) y Juventud Unida (0) culminó 0 a 0 y festejó el “Verde”.

Por otro lado, en Reserva, El Taladro (1) y el Hollín (1) igualaron 0 a 0, ganando los primeros por penales y, en la división Femenina, Ferrocarril Roca (0) venció 2 a 0 a Juventud Deportiva (2) y luego triunfó por penales.

Resta disputarse la final de Primera, entre Ferrocarril Roca (1) y Asociación Juvenil Barrio Traut.

NUMEROSA DELEGACIÓN DE CANOTAJE LAS FLORES COMPITIÓ EN LA PLATA

Del mimos modo, la Secretaría de Deportes y Cultura hace mención a la participación de Canotaje Las Flores en el Campeonato Provincial de Medio fondo, que se llevó a cabo el pasado fin de semana en el Club Regatas de La Plata con la fiscalización de la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks (Fe.Bo.Ca.K.).

Los resultados alcanzados por los palistas florenses fueron:

Infantiles Damas (4,30 m.; 1.000 m.): 14°) Ruth Arballo y 23°) Lara Pardo.

Pre infantiles (1.000 m.): Tiziano Sosa (6° en K1 y 7° en 4,30 m.).

Infantiles Caballeros (4,30 m.; 1.000 m.): 8°) Camilo Torres, 14°) Lucas Carpinetti y 39°) Mikeas Maciel.

Cadetas: Lucía Monfort (10° en K1 y 5° en K2 5.000; 24° en K2 Mixto y 11° en K4 2.000 m.).

Junior: Jacinto Torres Díaz (13° en K1 5.000 m.; 7° en K2 5.000 m.; 18° en K2 Mixto y 5° en K4).

Senior: Agustín Gini (17° en K1 5.000 m.; 24° en K2 mixto; y 5° en K4 2.000 m.), Iván Díaz (2° en K2 5.000 m.; 11° en K2 mixto y 5° en K4 2.000 m.) y Juan Ignacio Cáceres (1° en K1 5.000 m., 2° en K2 5.000 m., 7° en K2 mixto y 5° en K4 2.000 m.).

Menores (2.000 m.): Guillermo Supatto (7° en K1; 3° en K2; 4° en K2 mixto y 5° en 4,30 m.) y Francisca Abrego (1° en 4,30 m.; 1° en K1; 7° en K2 y 4° en K2 mixto).

Promocionales Master “A” (3.000 m.): Roberto Sosa (3° en 4,30 m.), Diego Lucha (1° en 4,30 m. y 16° en K2 mixto) y Florencia Lafage (16° en K2 mixto).

Promocional Senior (3.000 m.): Malcom Maciel (1° en 4,30 m.) y Agustín Montalbetti (2° en 4,30 m.).

Promocional Damas (3.000 m.; 4,30 m.): 3°) Rocío Villarreal y 2°) Ariadna González.

Promocional Master “G” (4,30 m.; 3.000 m.): 1°) Ricardo “Piojo” Carpinetti.

NEWCOM: DOS EQUIPOS DE “LOS FÉNIX” CLASIFICARON AL SUDAMERICANO

Por otra parte se destaca la participación de los elencos femeninos de “Los Fénix” en el Torneo Argentino de Newcom, que se desarrolló en Zapala, Neuquén, con la organización de la Federación de Vóley Argentina (FeVA).

Los equipos de las categorías +40 y +60, a cargo del profesor Aldo Tobio, realizaron un gran torneo y lograron el subcampeonato que les permite ocupar una plaza en el campeonato Sudamericano a disputarse el año que viene.

Las florenses tuvieron su premio al sacrificio y el esfuerzo, sumado al excelente nivel que desplegaron en todas si líneas con mucha actitud y efectividad a la hora de atacar, como así también estando firmes en el momento de defender.