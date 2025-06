JUEGOS BONAERENSES 2025: CLASIFICADOS A LA INSTANCIA REGIONAL DEPORTIVA

La Secretaría de Deportes y Cultura informa que continúa desarrollándose la fase local deportiva de los Juegos Bonaerenses 2025.

Durante la semana clasificaron al regional:

Tenis de Mesa: Giana De Benedetto e Ignacio Cenzano (Sub 14), Segundo Arballo y Martina Marcus (Sub 16), Guido Mundet y Juana Rosso (Sub 18).

Natación: Macarena Espinosa y Benjamín Lemma González (Sub 14; 200 m. libres); Guadalupe Valerio y Banjamín Lemma González (Sub 14; 100 m. libres y 50 m. libres); Delfina Antonelli Gigena (Sub 16; 100 m. libres); Antonia Palacios y Luca Branchesi Gómez (Sub 16; 50 m. libres); Dylan Bátiz (Sub 18; 50 m. libres); Macarena Espinosa y Domingo Scarpitti (Sub 14; 100 m. espalda); Candelaria Lemma González y Domingo Scarpitti (Sub 14; 100 m. pecho); Delfina Oviedo y Feliciano Miller (Sub 16; 100 m. pecho); Candelaria Lemma González y Santino Lemma González (Sub 14; 100 m. mariposa). Debemos consignar que los nadadores que repitieron la primera ubicación, tendrán que elegir una especialidad para competir en el regional.

Acuatlón: Agustín Salas (Sub 18), Belén Espíndola (Sub 18) y Luca Branchesi Gómez (Sub 16).

Natación PCD: Thomás Sanz (Sub 14), Nehuén Santillán (Sub 16), Andrea Pastorino(+17), Bautista Merino (+17), Leticia Dierickx (+17), Mauro Nochetti (+17) e Ignacia Goñi (Libre).

Padel: Nehuén Giacoia Puente y Simón Rivarola (Sub 14), Sofía Gentilini y Antonia Córdoba (Sub 14), y Francesca Folini y Nicole Robles (Sub 16). Con respecto a la eliminatoria de Sub 16 masculino, resta disputarse la semifinal y final.

Ajedrez: Tomás Espíndola (Sub 14); Lara Vitale y Tiano Puente (Sub 16); y Román Eluchanz (Sub 18). Debemos consignar que falta la categoría Sub 18 femenina, que se jugará en fecha a confirmar.

Handball Playa: Sub 14 femenino: Coralí López Fachinat, Antonia De Franco, Irina Loggia, Lucila Larregina, Juan Dierickx, Morena Ferreyra Darrocha, Gina Caputo y Alfonsina Pérez. D.T.: Lucrecia Sánchez.

Sub 14 masculino: Walter De Benedetto, Santiago González Calegari, Teófilo Guerendiain, Juan Enrique Isola, José Ignacio Luján, Juan Bautista Pereyra, Vicente Santángelo y Renzo Rotella. D.T.: Pablo Roncoli.

Sub 16 masculino: Feliciano Miller, Ivan Franco, Joaquín Solimando, Nicolás Raineri, Octavio Arano, Santino Lauría, Guido Goñi y Luca Branchesi. D.T.: Matías Gennuso.

Sub 18 masculino: Agustín Santángelo, Thiago Santángelo, Lucas Pérez García, Joaquín Ratto, Nahuel Mendoza Torres, Bautista Onraita, Bautista Patronelli y Velentino Bulzomi. D.T.: Pablo Roncoli.