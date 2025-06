Marcelo Olariaga, vicepresidente de River Plate de Azul: «Sabemos que si el pase de Mastantuono se da, nuestro club algo va a recibir»

Luego que se diera a conocer el pase al Real Madrid del jugador de River Plate, Franco Mastantuono, el futbol del interior se vio convulsionado, Y es que el joven de 17 años, hoy figura de selección, es oriundo de Azul donde precisamente además se formó como futbolista en el club River Plate de esa ciudad y al concretarse el pase millonario, el club desde donde surgió, sería partícipe de un porcentaje del valor de ese pase.

En Frecuencia Personal dialogamos con Marcelo Olariaga, vicepresidente de la institución azuleña que vio crecer deportivamente a Mastantuono. “Franco nació en nuestra escuelita, es un pibe super humilde, la familia estaba muy vinculada al club, su padre era entrenador y eso lo llevó a ser hoy quien es, no es casualidad”, expresó.

Franco, se inicio en River de Azul y luego paso unos meses por Cemento Armado, otra institución azuleña, para después dar el paso hacia el club de Núñez.

Olariaga contó también que el joven futbolista no se olvida de sus orígenes, “ha venido a jugar en su club con sus amigos. Lo que generó su último paso, hace unos meses, por Azul fue una locura, los pibes le pedían fotos, autógrafos, y el accedió a todos”.

Respecto del pase al equipo europeo, el dirigente azuleño si bien no habló de números, manifestó: “Si llega ayudarìa un montonazo, pero no queremos soñar con números que no tenemos en el momento. Siempre pensamos en infraestructura y mejoras, pero el día a día lo estamos trabajando para llegar al objetivo, sabemos que algún día puede llegar pero no soñamos con eso porque hay que ir haciendo”. Aunque si afirmó: “Legalmente a la institución le va a corresponder por el pase al Real Madrid, sabemos que si se da, algo vamos a recibir”.