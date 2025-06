Deportes: IV duatlón sprint en Rosas y ajedrez en Pehuajó

ROSAS FUE ESCENARIO DEL IV DUATLÓN SPRINT

La Secretaría de Deportes y Cultura felicita a la Agrupación MTB Las Flores por la organización del IV Duatlón Sprint, que se llevó a cabo el domingo 8 de junio en la localidad de Rosas.

El evento contó con un importante marco de competidores, quienes se brindaron al máximo para recorrer 3 Km. de pedestrismo, 20 Km. de ciclismo y 3 Km. de pedestrismo, siendo el vencedor de la general el tandilense Ramiro Cepeda (Ruta “C” de 35 a 39 años).

En cuando a la participación de nuestros representantes, se destacan los primeros puestos obtenidos por Raúl Lahitte (Ruta “F” de 50 a 54 años), Daniel Carosela (MTB “C” de 50 años en adelante), Gastón Caputo y Hugo Pacheco (Posta Adaptada), Federico Labollita y Martín Rivarola (Pasta “B”, suma 70 a 89 años), Fabio Cardoso y Adrián Gopar (Posta “C” suma de 90 años en adelante), Rocío Avaca y Susana Ocampo (Posta Damas), David Maciel y Aldana Sebastián (Posta mixta “A” suma hasta 84 años); y Elsa López y Damián García (Posta mixta “B” suma de 85 en adelante).

Además intervinieron los alumnos de la Escuela de Triatlón, a cargo de la profesora María José Gallardo.

LA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ SE PRESENTÓ EN PEHUAJÓ

Benjamín Buiraz, representando a la Escuela Municipal de Ajedrez, al obtener el tercer puesto en la categoría Sub 8 (26 inscriptos) fue el mejor florense clasificado en la cuarta etapa del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que se desarrolló el domingo en el Club Argentino de Pehuajó.

Intervinieron 213 aficionados al juego ciencia, donde los alumnos del profesor Mario Orlando lograron los siguientes puestos: en Sub 10 (34 inscriptos) Elson Calzada resultó sexto, mientras que en Sub 12 (27 ajedrecistas) Lucas Lerra clasificó decimocuarto.

En Sub 15 (51 jugadores): 8°) Tomás Espíndola, 10°) Gael Benavídez, 19°) Juan Ignacio Barreto y 46°) Thiago Ipucha.

Sub 18 (26 participantes): 9°) Tiano Puente, 14°) Bautista Pires, 16°) Román Eluchanz, 17°) Bruno Castellá, 24ª) Lara Vitale y 26°) Samuel Marcus.

Libres: (51 competidores): 27°) Mario Orlando y 32ª) Ana Laura Orlando.

La próxima fecha se disputará el domingo 20 de julio en la ciudad de Azul.