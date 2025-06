JUEGOS BONAERENSES 2025: HOY COMIENZA LA INSTANCIA LOCAL DEPORTIVA

La Secretaría de Deportes y Cultura informa que este jueves 5 de junio en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” y con la disciplina Fútbol Tenis, se pondrá en marcha la fase local deportiva de los Juegos Bonaerenses 2025.

A las 9.30 horas está previsto el inicio de la categoría Sub 15 y a las 11.30 horas se pondrá en marcha la eliminatoria de la división Sub 18.

Por otro lado, el cronograma de la próxima semana será el siguiente: el lunes 9, en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” habrá Tenis de Mesa (Sub 14 a las 9 horas; Sub 16 a las 11 horas y Sub 18 a las 13 horas); el martes 10, a las 10 horas en el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”: Natación y Acuatlón; el miércoles 11, a las 9 horas en POR3: Padel (Sub 14 y Sub 16); el jueves 12, a las 10 horas en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”: Ajedrez y Handball Playa (Sub 14); el viernes 13, a las 10 horas en el polideportivo del Club Ferrocarril Roca: Fútbol Mixto y Softbol.

En tanto, el martes 17 a las 9 horas en el gimnasio del CEF N° 6: Básquet 3×3 femenino Sub 14 y Sub 16; y miércoles 18 a las 9 horas en POR3: Padel (Sub 18 y Adultos).