“Esta gente que se opone a todos nosotros, busca que la Cooperativa sea intervenida”

Esta mañana, el presidente de la Cooperativa Eléctrica, contador Mario Elgue, acompañado por integrantes del Consejo de Administración; el gerente, Pedro Chervero y jefes de área de la institución reunieron a medios de comunicación para volver a informar y explicar la reforma que se hizo del estatuto y el fondo de integración que podría implementarse en las próximas facturas de electricidad. Todos estos temas, tratados en la pasada asamblea extraordinaria y comunicados oportunamente a todos los asociados.

El presidente del Consejo de Administración fue muy claro en sus explicaciones, dado que en los últimos días han recibido fuertes críticas sobre las tarifas, el nuevo fondo y hay aún confusión con lo que se cobra. Haciendo historia sobre los orígenes de nuestra cooperativa, Elgue expresó: “Intentamos estar a la altura de los vecinos que allá por 1934 pusieron en marcha un operativo de autogestión para darle luz a los vecinos, desplazando a un consorcio norteamericano y a un costo menor. Logrando con movilizaciones la concesión, se comenzó a prestar el servicio con el esfuerzo de todos y así sentar las bases de lo que hoy es un orgullo de todos nosotros, la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos”.

Además, el contador manifestó que con el contexto en el que estamos están intentando defender la institución de gente que no conoce la historia, o de sectores que nunca se comprometieron con nada comunitario, “y quieren, si pudieran destruir a la cooperativa, intervenirla, desplazar al consejo, despedir a la gente, cerrar algunos servicios, borrar el esfuerzo de años y años de vecinos que montaron esta cooperativa”.

También destacó el servicio que se brinda, la calidad en todas las áreas, y el costo que pagaríamos si no tuviéramos a la cooperativa para todos estos servicios, a un valor que muy pocos podrían pagarlo.

Sobre el Fondo de integración, explicó: “lo tenemos pensado pero todavía no sabemos si lo vamos a aplicar, está como una especie de reserva por si no nos alcanzan los recursos de la recaudación, pero no es para pagar ninguna deuda, sino para tener una especie de caja para compra de equipamiento u otras acciones”.

Adelantó que se implementarán nuevos servicios, se renovará el sector de futurtel, y se busca poner nuevos servicios que generen empleos como fabricar las columnas acá, “acaso, están en contra de que haya más empleo?”, cuestionó el presidente del consejo. “Y no vamos a poner un supermercado, estamos viendo de trabajar en conjunto con la cooperativa obrera, y seriamos socios en el emprendimiento y con la ventaja de que los abonadas tendrían algunos beneficios al comprar ahí, eso está mal? Es para asustar a la gente.

Esta gente que se opone a todos nosotros, busca que la cooperativa sea intervenida, que sea desplazados los consejos, sea despedida la gente, sean cerradas algunas secciones y pasen a ser interventores los líderes de estas agrupaciones sin saber nada y ganando entre 5 y 6 millones, ¿eso quiere Las Flores? no estamos dispuestos a quedarnos dormidos, vamos a defender el legado de aquellos vecinos que pusieron plata para poner su propia cooperativa”.

Por último, Elgue comentó: “No vamos a admitir que nos imputen delitos que no existen o irregularidades que no existen, ya fuimos a la ddi por esos temas. Nosotros venimos por vocación, a estos muchachos que se oponen a estos cambios, les importan la plata, no tienen vocación ni sueños ni nada, es al cuanto gano, voy a anses, voy a pami, o a la intervención de la cooperativa”.