PLATENSE CAMPEÓN – Juan Ignacio Saborido: “El hincha de platense se merece esto, porque siempre estuvo presente»

Este fin de semana el Club Atlético Platense hizo historia consagrándose campeón por primera vez en el Futbol Argentino de primera división. Con millones de argentinos festejando, hinchas propios y ajenos, ya que como se pudo ver, El Calamar despertó el cariño de otros hinchas futboleros que celebraron a la par este primer título en esa categoría.

Uno de los protagonistas de esta hazaña, hoy conversó con Flavio Perez en Frecuencia Personal, se trata de Juan Ignacio Saborido, lateral derecho de Platense quien contó como vive este título que marcará sin dudas, un antes y un despues en la historia del club.

“La verdad que hoy no soy consciente de nada, veo videos que me emocionan, gente que se alegró y que no es hincha de Platense, eso es el reconocimiento a lo que logró este grupo”, comentó. Además sobre el desempeño del equipo durante todo el torneo, manifestó: “Fuimos a la cancha con mucha autoridad, en todos los partidos fuimos correctos y eficientes”. Y en el momento del pitazo final no podían creerlo, “queria abrazar a los compañeros nada más. Cuando te cae la ficha, te acordas de todo el esfuerzo hecho, ver a la familia que estaba ahí, ver a la gente emocionarse por un logro propio es emocionante, es un premio también para todos los amigos y la familia que siempre estuvieron ahí al lado”.

Saborido hizo inferiores en Estudiantes de La Plata, sin llegar a jugar en la primera división, estuvo en Paraguay en el año 2023, y de allí pasó a Villa San Carlos para luego incorporarse al ahora equipo campeón argentino. Con la Libertadores en la mira, Juan Ignacio cuenta que seguramente será de la partida ya que su contrato con el club termina en diciembre de 2026.

Cansados pero felices de los festejos, los jugadores tienen unos días para disfrutar con la familia antes de volver a los entrenamientos, mientras también están atentos a las llamadas y entrevistas por todo el país. “De mi parte trato de brindarme porque se que es un trabajo. Ya mañana creo que dejo el teléfono para disfrutar unos días que tenemos de vacaciones y disfrutar de la familia”, expresó el futbolista.

El joven, de 27 años en el final agregó: “El hincha de platense se merece esto, porque siempre estuvo presente, para nosotros una alegría enorme regalarles esto y poder ser parte”.