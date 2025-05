Deportivas: natación y padel

INTEGRANTES DEL EQUIPO DE COMPETENCIA DEL NATATORIO MUNICIPAL “HUGO MAURO” EN EL NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO

Tres nadadoras del equipo de competencia del Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro” intervendrán en el Torneo Nacional, que se lleva a cabo desde el miércoles 21 hasta el sábado 24 de mayo en el natatorio Madre de Dios de Santiago del Estero, con la organización y fiscalización de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA).

El jueves 22 competirá Candelaria Lemma González en la especialidad 100 metros pecho de la categoría Menores 2 y también en la misma división se presentará Guadalupe Valerio en 100 metros pecho y 50 metros libres. Por otro lado, Macarena Espinosa (Menores 1) intervendrá el sábado 24 en la prueba de 100 metros espalda.

Cabe destacar que las nadadoras, a cargo de los profesores Katherine Hormaechea y Jonathan Grecco, y en este caso con la colaboración de la profesora Daniela González, fueron seleccionados a partir de la obtención de registro de marca requerida por la Federación Argentina de Natación.

PADEL: MAITÉN GIACOIA PUENTE Y AGUSTINA MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ GANARON LA TERCERA FECHA DEL SELECTIVO NACIONAL DE MENORES

La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaria de Deportes y Cultura, felicita a la florense Maitén Giacoia Puente, quien junto a su compañera Agustina Martínez Domínguez (San Luis), se adjudicaron la tercera fecha del Selectivo Nacional de Padel de Menores, reservado para la categoría Sub 18 “A”, que se desarrolló en Río Cuarto, Córdoba, con la organización de la APA (Asociación Padel Argentino).

Debemos consignar que la dupla campeona, que venía de ser subcampeona en Río Negro/Neuquén y semifinalista en Santa Fé, se impuso en la fase semifinal sobre el binomio conformado por la jugadora de nuestra ciudad Emma Di Tullio y Julieta Terceros (San Luis).

Por otro lado, Nehuén Giacoia Puente y Simón Rivarola (Las Flores) perdieron en octavos de final frente a Medina y Truffo, quienes se consagraron subcampeones en la división Sub 14 “A”.

Asimismo, en la categoría Sub 12 “A”, Ayrton Rechuze (Las Flores) y Francisco Rampone (9 de Julio), por diferencia de games, no superaron la zona clasificatoria.

La tercera y cuarta fecha se jugará en Córdoba desde el 13 al 16 de junio y del 18 al 20 de julio, mientras que el Master tendrá lugar desde el 15 al 18 de agosto en Buenos Aires.