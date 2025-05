Patín Artístico Las Flores en el Torneo de la Liga Roller Lift

El día Sábado 17 de Mayo una delegación de Patín Artístico Las Flores, acompañada por los profesores Luisina Gioiosa y Aldo Rizzo viajaron a la Ciudad de La Plata, al Club Circunvalación para participar del Torneo de la Liga Roller Lift, obteniendo los siguientes resultados:

– Mendívil Clara 1 puesto Danza Obligatoria y Freedance

– Corvino Agustín 1 puesto formativa 14 años

– Sella Antonia 6to puesto Formatova 9 años

– Etchalus Julieta 3er puesto formativa 10 años

– Rinomo Emilia 6to puesto formativa 11 años

– Montes Mateo 1 er puesto formativa 11 años

– Iglesia Elgue Justina 5 puesto formativa 12 años

– Garcia Delfina 6puesto quinta c 11 años

– Rodríguez Mia 1 puesto quinta c 14 años

– Berasain Katarina 3 puesto quinta c 14 años

– Redondo Juana 5to puesto quinta c 14 años

– Curutchet Delfina 3 er puesto quinta c 16 y mayores

– Arrazubieta Camila 3 puesto tercera C 16 y mayores

– García Clara incentivo avanzado

– Izquierdo Paula incentivo avanzado

– Bartalomey Rubino Guadalupe incentivo avanzado

Integrantes de Patín artistico felicita a los profesores, Luisina Gioiosa Aldo Rizzo y Rosendo Oxagaray. Seguimos pensando que la única manera de obtener logros es trabajando en equipo !!!