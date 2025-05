AJEDREZ: SE DISPUTARÁ EL TORNEO “LEONARDO DANIEL GARCÍA”

La Escuela Municipal de Ajedrez, que dirige el profesor Mario Orlando, organiza el domingo 18 de mayo en el Club Juventud Deportiva el Torneo “Leonardo Daniel García”, en memoria del recordado ajedrecista de nuestra ciudad.

La actividad se pondrá en marcha a las 10 horas y se contará con la participación de jugadores de Saladillo, 25 de Mayo, Junín, Bragado, Carlos Casares, Pehuajó, Bolívar, La Madrid, Azul, Rauch, General Belgrano, Ranchos, Cañuelas y Las Flores, quienes competirán en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 15, Sub 18 y Libre.

Se empleará el Sistema Suizo a 7 rondas de 12 minutos, más 3 segundos por movida, y se entregarán premios a los cinco primeros de cada división, además de la mejor Dama, mejor Local y mejor Senior.