Pablo Arrúa: «Stop ITS es un concurso para promover la concientización”

El dr. Pablo Arrúa, trabajador de muchos años y en distintos espacios por temas de salud pública, es el impulsor del concurso STOP ITS, que transita su 4ta. Edición en la ciudad. Arrúa, además, es un apasionado de la comunicación y docente en escuelas secundarias del distrito con la asignatura Salud y Adolescencia. Con su experiencia en salud y su trabajo diario en cuestiones referidas a las infecciones de transmisión sexual, ideó este interesante proyecto para implementarlo en jóvenes estudiantes, con el objetivo de que sean ellos quienes concienticen a la sociedad en la importancia de la prevención.

“La clave son los chicos. Se me ocurrió y convoqué a todos lo docentes de la materia en el distrito y todos dijeron que si y de esa forma surgió el concurso”, contó el dr. Arrúa esta mañana en Frecuencia Personal.

“Que el discurso lo elaboren los chicos, son estudiantes de 4to. Año que desarrollan proyectos de concientización dirigidos a prevenir, ellos eligen el mecanismo y elaboran estrategias, han hecho canciones, folletos, pasacalles, utilizan los medios de comunicación, etc”, prosiguió.

Para llevar adelante este proyecto impulsado por la Secretaria de Salud municipal, se unieron el hospital, el cef, las escuelas y así con verdadero éxito STOP ITS transita este año, su cuarta edición ininterrumpida.

“Este año hay 15 equipos participantes, cada uno desarrolla 3 estrategias durante 4 meses. Aún en este 4to. Años te sorprende la capacidad de invención que tienen los adolescentes”, comentó Pablo.

La idea de orientar este proyecto hacia ellos se debe a que tienen menos prejuicios, son más abiertos. “Lo cierto es que hay mucho mito, mucho prejuicio más entre la gente adulta, y las enfermedades de transmisión sexual afectan más a los adultos, más de 25- 30 años que en adolescentes”, explicó el doctor, agregando que son los más jóvenes quienes tiene que llevar el mensaje y lo pueden hacer más claramente.

El primer año del concurso participaron todos los establecimientos educativos de nivel secundario, pero lamentablemente a partir del segundo año, el colegio San Miguel decidió no ser parte. “Lamentablemente hace tres años que no participa del concurso, soy docente del establecimiento y hubo una decisión por parte de autoridades de no continuar participando. Stop ITS no es un concurso para promover las relaciones sexuales, es para promover la concientización”, remarcó Arrúa.

Pese a las diferencias que pudo haber con el actual intendente municipal –Arrúa lo enfrentó en elecciones ejecutivas en el año 2011- formó parte, después, del gabinete municipal convocado por el propio Gelené. Y Arrúa destaca el apoyo recibido por parte del equipo de salud y de toda la gestión actual desde el inicio de esta idea. “Porque en la gestión anterior a la actual no fue positiva la respuesta, no hubo espacio para este proyecto”, dijo.

Así mismo, opinó sobre la conducción y las formas de gobernar en la ciudad: “Falta amalgama en el equipo de conducción, es una pena porque esta ha sido una gestión fundacional, transformadora. Y quizás, propio de la grieta de este tiempo, no se ha reconocido lo suficiente. Escuchar a algunos que solo hablan de rotondas, es abaratar el discurso, pero la ciudad eso ya lo verá”.

También comentó que a su parecer hay mucha gente valiosa, en mandos medios, en escala inferior. “Con nuevas ideas, nuevas energías, pero hay que dejar de lado cuestiones de ego y sumar en equipo”, en el oficialismo y en la oposición resaltó.

“Pero no estoy de acuerdo con el discurso hueco y vacío de las redes. Me molesta la distinta vara con la que se miden ciertas cosas. Yo tengo una idea de país, un modelo de desarrollo productivo, desarrollista, progresista, soy peronista, no admito dejar afuera un sector importante de la sociedad”, expresó. En ese sentido, sobre su participación manifestó que para estar en política “Los momentos personales son claves y el compromiso tiene que ser total, sobre todo en la función pública, porque la política es el bien común, no de un sector”.