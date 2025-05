Este viernes reunión del Grupo RENACER

Renacer es un grupo de ayuda mutua para padres que comparten una experiencia dolorosa: el fallecimiento de uno o más hijos y se reúnen con el propósito de enfrentar su dolor y aprender de él, otorgándole un sentido, para lograr así, trascenderlo, encontrando en ese proceso un nuevo significado a la vida.

Este grupo fue creado por la iniciativa del matrimonio De Alicia Shcneider y Gustavo Berti, en la ciudad de Rio Cuarto, Córdoba, tras la partida de su hijo Nicolás. En la actualidad este mensaje de amor se ha multiplicado y no hay provincia de Argentina que no cuente con un grupo Renacer, también trascendiendo fronteras, existen grupos RENACER en todo el mundo, bajo formato virtual y presencial. El único requisito para ser miembro de RENACER es el deseo de dar y recibir ayuda.

No se pagan derechos ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. RENACER no está afiliado a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna, no avala ni convalida opiniones o actuaciones personales que sean vertidas en algún medio y que lo involucren en actividades, cuya finalidad sea ajena a nuestros grupos, no desea intervenir en controversias ni respalda ni se opone a ninguna causa.

Nuestro objetivo primordial es recuperarnos de nuestro dolor y ayudar a otras a alcanzar la paz y la serenidad, con la seguridad de que lo que se dice en nuestras reuniones no saldrá de ese ámbito.

Contacto Renacer Las Flores: Grupo de padres:

2244 – 436426 (Julia)

2244 – 425906 (Mariela) Grupo de Hermanos:

2244 – 428339 (Florencia)

Lugar de Reunión: Biblioteca Popular 25 de Mayo. Av Rivadavia N°325.

Nos reunimos los dias viernes cada 15 dias (este viernes hay) de 18 a 20 hs.