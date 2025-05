Voley en la liga belgranense y Palistas de canotaje Las Flores en el Campeonato Argentino

LAS FLORES VÓLEY EN LA LIGA BELGRANENSE

La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaria de Deportes y Cultura, hace mención a la participación de los elencos femeninos Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18 de Las Flores Vóley en la Liga Belgranense.

El sábado 10 mayo y en el marco de la 5ª fecha, los conjuntos de las categorías Sub 12 y Sub 14 se impusieron en calidad de visitantes ante Pila, y de esta manera sumaron importantes puntos en la tabla de posiciones.

Debemos consignar que los planteles son dirigidos por los profesores María José Inchauspe, Chiara Vitelli, Emiliano Paz y Gastón Isasmendiz.

PALISTAS DE CANOTAJE LAS FLORES EN EL CAMPEONATO ARGENTINO Y SELECTIVO NACIONAL, Y EN EL PROVINCIAL DE MARATÓN

La Secretaría de Deportes y Cultura destaca la participación de Canotaje Las Flores en el Campeonato Argentino de Velocidad 2025 y Selectivo Nacional, que se disputó en Colón, con la organización de la Federación Argentina de Canotaje.

Intervinieron más de 400 palistas de todo el país, donde nuestro representantes consiguieron importante resultados, estando a la altura de deportistas con roce internacional.

Debemos consignar que compitieron integrantes del equipo nacional, entre ellos el olímpico Agustín Vernice (Olavarría), con quien tuvo que medir fuerzas nuestro referente local, Juan Ignacio Cáceres. Mientras que entre las damas estuvo la olímpica Brenda Rojas y en paracanotaje el olímpico, Ariel Atamañuk y Andrea Bracamonte.

En la oportunidad, los florenses estuvimos representados por Guillermo Supatto, Francisca Abrego, Ana Paula Torres Díaz (menores), Lucia Monfort, Ana Paula Poblete Rojas (cadetas) y Jacinto Torres (junior).

Por otro lado, 250 palistas compitieron en la tercera fecha del campeonato provincial de Maratón que se realizó en Escobar, con la organización de la Federación Bonaerense de Canoas y Kayak (FE.BO.CA.K.).

En Preinfantil: Tiziano Sosa (7° en K1; 4° en 4,30 m. y 3° en K2 con Agustín Beri de Avellaneda).

Infantil: Mikeas Maciel (26° en 4,30 m.).

Senior: Malcom Maciel (1° en 4,30 m.)

Master “A”: 1°) Diego Lucha y 2°) Roberto Sosa (4,30 m.). Damas: 1°) Ariadna González (4,30 m.).

Master “G”: 1°) Ricardo “Piojo” Carpinetti (4,30 m.)

K2 libre mixto “A”: 1°) Juan Ignacio Cáceres y Ángeles Crinigan (Club Náutico El Timón).

K2 libre mixto “B”: 1°) Aldana Canteli y Lucas Pisano; y 2°) Ariadna González y Diego Lucha.

Canoa Integrada: 1°) Agustín Montalbetti.

Senior K2 (24 Km.): 1°) Iván Díaz y Juan Ignacio Cáceres.

Travesía doble mixto: 2°) Aldana Canteli y Lucas Pisano.

La próxima competencia -primera fecha del campeonato provincial de medio fondo-, se llevará a cabo los días 7 y 8 de junio en La Plata, organizada por el Club Regatas La Plata.

En este caso están previstas pruebas de 5 Km. y regatas promocionales de 1.000 a 4000 metros.