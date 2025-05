SE RECUERDA LA IMPORTANCIA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN SOBRE TRIQUINOSIS

La triquinosis es una enfermedad producida por un parásito con forma de gusano que se aloja en los músculos de los cerdos y otros animales silvestres, como el jabalí y el puma.

Las personas se contagian de forma accidental al ingerir carne o derivados cárnicos crudos o mal cocidos que contengan larvas del parásito vivas. Esta enfermedad puede presentarse durante todo el año, siendo más frecuente en invierno debido al mayor consumo de embutidos, chacinados y sus derivados, como bondiola, salamines, longaniza, entre otros.

Por este motivo, la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, recuerda e informa a la población sobre las recomendaciones necesarias para prevenir el contagio de esta enfermedad.

¿Cómo prevenirla?

Población general:

– Cocinar completamente la carne de cerdo y sus derivados hasta que no queden partes rosadas. Tenga presente que la cocción en microondas, la salazón y el ahumado no elimina el parásito.

– Adquirir chacinados en comercios habilitados. Verificar que el rótulo indique marca, lote, fecha de elaboración y vencimiento, número de registro del producto y del establecimiento elaborador. La venta callejera y por redes sociales de estos alimentos sin rotulo está prohibida, ya que no cumple con el control sanitario correspondiente.

Zonas Rurales y Productores:

– Respetar las normas establecidas por las autoridades sanitarias para la tenencia y la cría de cerdos.

– Alimentar adecuadamente a los animales. No darles basura ni restos de carne cruda.

– Controlar la proliferación de roedores en los criaderos.

En caso de realizar faena casera de un animal (cerdo, jabalí o puma) para autoconsumo, se debe remitir una muestra de entraña de cada animal a un laboratorio para su análisis y así confirmar la ausencia del parásito causante de la triquinosis.

Si se detecta la presencia del parásito en un animal, es obligatorio eliminar la res completa.

¿Cuáles son sus síntomas?

* Si consumió carne de cerdo o sus derivados y presenta fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos, hinchazón de párpados o picazón, debe acudir al centro de salud más cercano.

Para más información y consultas, dirigirse a la Secretaría de Salud Pública en Av. Rivadavia 363, Tel. 441570, o a la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal en Av. Manuel Venancio Paz Nº 1114, tel. 442236.