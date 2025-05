AJEDREZ: TRIUNFO DE BENJAMÍN BUIRAZ EN EL INICIO DEL TORNEO «CUENCA DEL SALADO»

Benjamín Buiraz, integrante de la Escuela Municipal de Ajedrez, se adjudicó la primera fecha del torneo Cuenca del Salado, reservada para la categoría Sub 8, que se disputó días pasados en el Centro de Jubilados de General Belgrano.

Los demás alumnos del profesor Mario Orlando, alcanzaron las siguientes posiciones: en Sub 10: 3°) Elson Calzada y 8°) Milo Guidford.

Sub 12: 3°) Lucas Lerra, 6°) Simón Dulau y 7°) Tomás Bidegain.

Sub 14: 4°) Tomás Espíndola, 7°) Tomás Aguirre y 8°) Simón Bertamino.

Libres: 7°) Mario Orlando, 10°) Máximo Bidegain y 15°) Ana Orlando.

La próxima etapa se llevará a cabo en el mes de junio en San Miguel del Monte.