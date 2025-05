Ricardo Spinelli sobre los operativos contra la venta ambulante: “No hay animosidad, queremos que la gente trabaje, pero hay normativas»

En el dia de ayer la Dirección Gral. De Protección ciudadana emitió un comunicado sobre operativos contra la venta ambulante llevados a cabo durante la mañana y la tarde en la ciudad. En el primer comunicado se informó la decomisación de mercadería a dos individuos que ejercían la venta callejera, actividad no autorizada por ordenanza en nuestra ciudad. Más tarde, en otro informe indicó una nueva intercepción a otro ciudadano ejerciendo la misma actividad pero que tenia paradero activo por violación de domicilio y hurto.

Estas informaciones repercutieron rápidamente entre las redes, con reacciones de todo tipo entre la población, entre ellas el enojo por incautar mercadería a quienes solo necesitan ganarse la vida vendiendo medias o elementos de limpieza, como en este caso.

Esta mañana en Frecuencia Personal, estuvimos en contacto con Ricardo Spinelli, secretario de gobierno municipal para que aclare lo sucedido en ambos casos. “Se generó un malentendido o se pensó que estamos en la persecución de la gente que quiere trabajar. Y no es así, por una normativa están prohibido los vendedores ambulantes, hay una disposición que así lo indica”, señaló.

Si bien el secretario de gobierno explicó que se está atento a cada persona que llega a la ciudad, uno de los casos fue la persona que tenía un paradero activo por hurto, “se averigua, y salta que había cometido un ilícito”. Y reiteró que existe una disposición, además, que prohíbe la venta ambulante en toda la ciudad. “Cuando aparece alguien y consulta vemos la forma de que pueda establecerse, se habla con desarrollo productivo. Pero estas otras dos personas no consultaron con nadie, si había posibilidad o no, de vender en la calle”, comentó Spinelli.

Pero lo cierto es que, desde la dirección de protección ciudadana se eligió comunicar los dos hechos, y no se entendió o no se llegó correctamente con la información, por eso la gente reaccionó como lo hizo al conocer la noticia. En este sentido Spinelli agregó: “No hay animosidad, queremos que la gente trabaje, se han establecido formas y simplificaciones para los mercados y la gente pueda hacerlo. Nuestra finalidad no es para nada prohibir a la gente desarrollar una actividad o comercio. En este caso particular sucedió esto”.

Informe enviado por la Direccion Gral. de Protección ciudadana:

OPERATIVOS CONTRA LA VENTA AMBULANTE NO AUTORIZADA EN LAS FLORES.

La Jefatura de Policía Comunal Las Flores, en trabajo conjunto con el personal de Inspección General del Municipio, llevó a cabo este sábado, un control en el marco de la Ordenanza Municipal N° 3453/2022, la cual regula el ejercicio de la venta ambulante en el ejido urbano.

Durante el operativo realizado en la intersección de Av. Sarmiento y Av. Pte. Perón, se labró acta de inspección al ciudadano Víctor Hugo Gómez (36), quien fue sorprendido ofreciendo mercadería sin la correspondiente habilitación municipal. En el lugar se procedió al decomiso de 30 pares de medias y 12 bolsas plásticas de especias/condimentos.

En una segunda intervención, efectuada en el barrio Los Manzanares, se confeccionó acta de inspección al ciudadano Rodrigo Alejandro Núñez (24), también por ejercer la venta ambulante sin autorización. En este caso, se decomisaron 12 pares de medias, 1 repasador y 6 rejillas.

Ambas actuaciones fueron puestas a disposición del Juzgado de Faltas local, a cargo del Sr. Juez Dr. Marcelo Genusso, quien entenderá en las sanciones correspondientes.

INTERCEPTAN A VENDEDOR AMBULANTE CON PEDIDO DE PARADERO ACTIVO.

En horas de la mañana del día de hoy, personal policial de la Jefatura de Policía Comunal Las Flores procedió a realizar una identificación en la vía pública, en el marco de los habituales controles preventivos de la ciudad.

El procedimiento tuvo lugar en Constitución N° 77, donde fue interceptado el ciudadano MARRERO MATÍAS MIGUEL, de 38 años de edad, quien se encontraba ejerciendo la venta ambulante sin la correspondiente habilitación.

Al ser identificado, y tras ser consultado el sistema informático policial, se estableció que el mencionado posee un PARADERO ACTIVO desde el día 07/09/2023, en el marco de la causa caratulada “MARRERO, MATÍAS MIGUEL P.S.A. Violación de domicilio y hurto”, con intervención de la Cámara en lo Criminal y Correccional 1a Nominación, Sala Única.

El ciudadano fue notificado para comparecer a primera audiencia judicial, tras lo cual recuperó su libertad. Se continúan las diligencias de rigor a los fines judiciales.