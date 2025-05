Analia Damperat presentó su libro «Pampa Trágica»: «siento pasión por lo que hago”

En la tarde del domingo, el espacio Teatral Del Borde fue el escenario donde la florense Analía Damperat presentó su primer libro de cuentos llamado “Pampa Trágica”. “Es un libro de cuentos, basados en hechos reales, escuchados por ahí y también está la biografía autorizada, de un vecino y su historia de vida”, contó la autora hoy en Frecuencia Personal.

Además, destacó la realización del libro en su totalidad en nuestra ciudad, “nació en el taller de escritura con Paula Echalecu, se imprimió íntegramente acá y eso para mí es muy importante”, señaló. Para adquirir ejemplares de Pampa Trágica, pueden contactarse con Analia en sus redes o por teléfono al 2244-472690.

Analía comenzó haciendo teatro hace no mucho tiempo, después se interesó por la escritura, monólogos, cuentos y obras de teatro, “es algo que descubrí después de mis 60 y sigo redescubriendo, empecé y me encantó y me encanta escribir, siento pasión por lo que hago”.

Además de la reciente presentación del libro, Analia fue seleccionada con su obra “Anita Solita” para representar a Las Flores este viernes en Tapalqué, en el encuentro del teatro independiente, “es un monólogo que escribí y represento yo, con dirección de Hernán Verteramo”, completó.

Con presentaciones de obras, la reciente presentación del libro, y muchas ideas dando vueltas, Analia Damperat asegura que “si hay ganas se puede, yo me doy el gusto de poder hacerlo, descubrí algo que me gusta y no sabía que me gustaba, hay que animarse”.