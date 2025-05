Chapadmalal ¡afuera!: el Gobierno celebra el fin de ciclo con una privatización

El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger aseguró que el Estado no debe proveer servicios de hotelería y que el complejo debe pasar a manos de un «operador idóneo».

La suerte de las Unidades Turísticas de Chapadmalal quedó signada a partir de un documento de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte, donde Daniel Scioli declaraba la «innecesariedad» de que el Estado posea dichos bienes. En ese sentido, encomendó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) la licitación a un privado.

Luego de varias semanas de rechazos y reclamos, el camino a la privatización se mantuvo firme. Este jueves 1ro de mayo, la señal provino de la provino de la primera línea del gobierno nacional. En sus redes, Federico Sturzenegger celebró el nuevo destino de los históricos hoteles.

«Por eso celebro la decisión de transferir los complejos de Chapadmalal y Embalse al AABE para su transferencia a un operador idóneo. El Estado no debe proveer servicio de hotelería. Sí puede, si lo decide, ofrecer servicios de subsidios al turismo social o educativo, pero no tiene ningún sentido que gestione una actividad compleja para la que no tiene ninguna ventaja competitiva y que no conoce. Tal cual nos lo pide el presidente Javier Milei, el Estado debe ocuparse de sus competencias básicas», subrayó.

«También lo celebro porque ambas locaciones son únicas y su transferencia a un operador experto en el tema potenciará el valor turístico de ambos lugares con fuertes externalidades positivas para las zonas donde se emplazan», agregó para luego agradecer a Daniel Scioli por la medida.

Si bien hasta el momento desde el gobierno no se dieron mayores precisiones sobre qué futuro le espera al complejo turístico, las principales especulaciones apuntan a dos proyectos en simultáneo. Por un lado, la concesión de los nueve hoteles para su explotación a través de un operador privado, donde hay que tener en cuenta que dicha infraestructura está catalogada como Monumento Histórico Nacional. Por el otro, se especula la venta de las tierras lindantes a los hoteles, que abarcan unas 60 hectáreas.

Fuente: latecla.info