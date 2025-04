Deportes: destacados de ajedrez y newcom

LA ESCUELA MUNICIPAL EN LA SEGUNDA FECHA DEL GRAN PRIX BONAERENSE

Alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez, a cargo del profesor Mario Orlando, intervinieron en la segunda fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que se llevó a cabo el domingo en el estadio República de Venezuela de Bolívar.

Se contó con la participación de 194 aficionados al juego ciencia y los resultados alcanzados por los florenses, fueron los siguientes: en Sub 8 (12 jugadores): 3°) Benjamín Buiras.

Sub 10 (33 inscriptos): 9°) Elson Calzada.

Sub 12 (27 ejedrecistas): 12°) Braian Vincent Manfredi, 19°) Santino Dierickx y 20°) Lucas Lerra.

Sub 15 (52 participantes): 4°) Juan Barreto, 9°) Tomás Espíndola, 17°) Gael Benavídez, 28°) Francisco Ailán, 44°) Tomás Aguirre y 49°) Santiago Biassini.

Sub 18 (20 anotados): 9°) Tiano Puente y 14°) Bautista Pires.

Libre (70 jugadores): 33°) Mario Orlando.

La próxima etapa se desarrollará el domingo 18 en nuestra ciudad, precisamente en el Club Juventud Deportiva.

COMIENZO IMPECABLE DE “LOS FÉNIX” EN LA LIGA BONAERENSE FEMENINA

La categoría +50 femenina “Los Fénix”, elenco que pertenece a la Secretaría de Deportes y Cultura, tuvo un espectacular desempeño en la primera fecha de la Liga de Femenina de Newcom de la provincia de Buenos Aires, que se disputó el fin semana en el gimnasio del Centro de Educación Física N° 6 y en la sede la Asociación Juvenil Barrio Traut.

Las dirigidas por el profesor Aldo Tobio derrotaron 2 a 0 a Kosiukas (9 de Julio), Locomotoras (Tandil) y Panambi (Ramallo) y superaron 2/1 a Rebeldes (Tapalqué), con pasajes de muy buen juego y grandes expectativas de cara las próximas jornadas.