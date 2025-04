Karim Crucce: “estoy tranquilo para la pelea del domingo y que sea un debut soñado»

Esta semana –desde el lunes- se viene desarrollando el festival de boxeo con el campeonato Argentino Juvenil amateur en Barrio Traut con importante presencia de los mejores pugilistas del país y autoridades de la federación argentina de boxeo. El domingo serán las finales de todas las categorías, con diez combates imperdibles y con un plus para cerrar la velada boxística con el debut profesional del local Karim Crucce.

“Estamos tranquilos, más allá de tener boxeo toda la semana, con el nivel que hay y las ganas que te dan de estar ahí”, dijo Karim esta mañana en una entrevista con Flavio Pérez en su paso por Frecuencia Personal. “Sabemos que hicimos un laburo excelente. La cabeza está tranquila para llevarnos el triunfo el domingo, para que sea un debut soñado”, aseguró también.

Con apenas 19 años, Karim ya tiene un futuro más que prometedor, con el título argentino amateur de mayores, este domingo peleará en la categoría pesado con 95 kilos, contra un rival de Rafaela Santa Fé, en lo que será su debut profesional. “Del rival sabemos que se llama Nicolás Lorenzo Barragán, es de Santa Fe, viene de una categoría más abajo, pesa 110 kilos y tiene alrededor de 30 años”, dijo Karim y manifestó que la edad no le influye “porque estoy acostumbrado a pelear con gente más grande. Aunque en el profesionalismo la diferencia puede ser la cabeza, el boxeo profesional es más pensativo. Sirve más la fuerza y la inteligencia”.

Con la expectativa lógica frente a una pelea que será diferente sin dudas, el joven boxeador local se muestra tranquilo, muy preparado, y acompañado. “La última vez subí al ring llorando y me baje llorando, yo no me doy cuenta de la gente que me sigue. La última pelea metimos 600 personas y ahora esperamos la misma cantidad”, agregó. Pero también asegura: “La humildad nunca se tiene que perder, y yo soy así, saludo a todos, hablo con todos”.

El campeonato continúa mañana con las semifinales “Se ha demostrado desde el lunes la calidad de boxeadores que hay en el país”, dijo. Hoy hay 10 peleas fuera del campeonato desde las 19 hs, y el domingo finales y el debut profesional de Karim. Una gran oportunidad de apoyarlo, y de acompañar el deporte en nuestra ciudad.