Paro general: el alcance en Las Flores

Hoy jueves 10, convocado por la Confederación General de Trabajo (CGT), se lleva adelante el tercer paro general en rechazo a las medidas de ajuste económico impulsadas por el gobierno de Javier Milei desde su asunción. Como se viene anunciando, cuenta con una fuerte adhesión de gremios, organizaciones sociales y políticas.

En la provincia de Buenos Aires tiene un alto impacto en distintos sectores, con suspensión de clases, hospitales funcionando con guardias mínimas, parálisis en parte del transporte público y afectación en bancos y dependencias estatales.

En Las Flores los bancos no abren sus puertas, las escuelas públicas no tienen actividad –docentes y auxiliares adheridos a la medida-. Los trabajadores municipales –tuvieron libertad de acción como lo indica la constitución- y hay un 80% aproximadamente de adhesión en todas las dependencias, si bien esta garantizada la continuidad de los servicios esenciales.

La Cooperativa eléctrica informó que todas las áreas de atención al público permanecerán cerradas, incluyendo:

✔ Administración

✔ Servicios Sociales (solo guardia)

✔ Gabinete de Enfermería

✔ Futurtel

La Guardia de Energía y Servicios Sociales permanecerá activa para emergencias.

En cuanto a comercios, la actividad local no se ve muy resentida en lo que va de la mañana.

Mientras que las oficinas nacionales, PAMI y ANSES, abrieron y atienden normalmente.

«Las políticas de este gobierno son anti pueblo»

En frecuencia personal dialogamos con Hernan Patronelli, secretario General de la CGT regional Las Flores quien reafirmó el acatamiento total del sector bancario –gremio al que pertenece- “sin presencia en el lugar de trabajo”, agregó.

“Esto no da para más. Una de las cuestiones de este paro es la cantidad enorme de trabajo no registrado, o monotributistas. Pedimos que las paritarias sean homologadas, hay, pero no son homologadas y es como si no estuvieran”, manifestó Patronelli.

Tambien señaló que esta medida es el comienzo de una acción gremial que va a prolongarse según los resultados que se vean después de estas 24 hs. “Este gobierno inició quitando derechos individualmente, y ahora va por los sindicatos, y lo peor es la caída del convenio colectivo de trabajo. Las políticas de este gobierno son anti pueblo, no le da importancia al bienestar o mejoría de la gente”.