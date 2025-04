Deportivas: torneo de ajedrez y patín en la liga UPA

GIANMARCO VITALE GANÓ EL CERTAMEN “169° ANIVERSARIO CIUDAD DE LAS FLORES” EN LA VUELTA DEL “AJEDREZ PENSADO”

La Secretaría de Deportes y Cultura felicita a Gianmarco Vitale por adjudicarse el torneo “169° Aniversario Ciudad de Las Flores”, que se llevó a cabo el fin de semana en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, con la organización de la Escuela Municipal de Ajedrez que dirige el profesor Mario Orlando y arbitraje de Bruno Dalton (Monte).

En el regreso del “Ajedrez Pensado”, bajo el sistema Suizo a 6 rondas por jugador con un ritmo de 40 minutos cada 10 segundos de adición por movida, el florense fue escoltado por Diego Mega (Monte) y Thiago Negrete (Saladillo).

Por otro lado, en Menores el primer puesto le correspondió a Lautaro Menasse (Monte), mientras que los ganadores en las diferentes categorías fueron: Felipe Palacios Belli (Sub 8, Bolívar), Gino Caverlotti (Sub 10, Bolívar), Tomás Espíndola (Las Flores, Sub 14) y Aaron Tenaglia (Sub 16, Saladillo). Asimismo, los ajedrecistas de nuestra ciudad clasificaron así: en Sub 16: 2°) Juan Barreto, 4°) Bautista Pires y 5°) Tiano Puente; y en Libres: 7°) Fermín Farías, 8°) Ana Orlando y 9°) Ignacio Cerbino.

El evento fue presenciado por el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz, y el director general de Deportes, Recreación y Juventud, Favio Folini.

PATÍN: DEBUT IDEAL PARA JUVENTUD DEPORTIVA EN LA LIGA UPA

Del mismo modo, la Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaria de Deportes y Cultura, destaca la participación del Club Juventud Deportiva en el primer torneo anual de la Liga UPA (Unidos al Patinaje Argentino), que se disputó el sábado 5 de abril en el Colegio Vicente Grossi en Caseros, Buenos Aires.

Las alumnas de la técnica Camila Mendiondo tuvieron una excelente presentación, logrando el primer puesto: Paz Dorronsoro, Bianca Merceré, Lola Rodríguez, Zoe Iritcity, Kiara Peñalva, Juana García, Felicitas Davancens, Mía Mercere, Juana Cantet, Carola Siri, Miguelina Pellejero, Juana Dierickx y Tatiana Andrés. Por su parte, Uma Polito alcanzó la segunda ubicación.