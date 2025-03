«Acompañamiento en el Duelo surgió de la necesidad de dar respuesta a la comunidad en la cuestión más psicológica»

Desde la Cooperativa de Electricidad de Las Flores, a través del área de servicios sociales hace dos años se ofrece un dispositivo de acompañamiento en el duelo. Se trata de un encuentro por mes donde profesionales en Psicología, psicoanálisis y Trabajo Social brindan herramientas a quienes atraviesa el dolor por la pérdida de un ser querido.

Hoy Julieta Illeras y Martiniana Lopez, encargadas de llevar adelante este programa, visitaron la radio para acercarle a la comunidad detalles de cómo empezó y funcionan estos encuentros.

Julieta es la coordinadora de servicios sociales de la Cooperativa y en febrero de 2023 pensó en implementar “alguna actividad que dé respuesta a la cuestión más del duelo, más en lo psicológico, por fuera del servicio de sepelio”, explicó. “Lo armamos juntas al ver la necesidad. Pensar un dispositivo que aborde de manera más general, un grupo de herramientas que fuimos creando a partir del desarrollo del espacio, para acompañar a la comunidad”, agregó Martiniana.

Las profesionales aclararon que no es un grupo terapéutico, “Esto está coordinado desde otro lugar, por la intermitencia de quienes participan, podes ir una vez o siempre. No importa si perdiste a un ser querido ayer o hace 5 años”. Y como manifiestan las dos, son momentos muy dolorosos que solo el que lo transita lo conoce, por eso es importante tener herramientas, para quienes atraviesan ese dolor, y para quienes acompañan a esa persona.

También aclararon que al iniciar este dispositivo –que transita el tercer año- una de las condiciones fue la permanencia, “hemos tenido una o dos personas y en otras ocasiones 16. Esta armado para que si no estamos nosotras, venga otro y lo mantenga”, dijeron.

Estos encuentros no están preparado para las infancias, pero no hay límite de cantidad de gente por familia para que asistan. “Y no se habla de la persona, hablamos nosotros, sí sabemos hace cuanto pasó su duelo y a quien perdió. Hablamos de lo simple, de lo cotidiano. A cada uno cada muerte lo toca particularmente, en eso no nos enfocamos, nosotros vamos a nivel superficie y a nivel comunidad”.

Las chicas invitaron a acercarse cuando lo crean necesario: “los esperamos, y apostamos a un tercer año de este proyecto y estamos muy contentas con lo que venimos trabajando. Es un espacio confidencial, lo que se conversa ahí queda ahí, ya sea un duelo reciente o no”.

Por lo general los encuentros se realizan el último jueves de cada mes, para eso hay que anotarse al número 442429 y después Julieta personalmente se comunica con cada uno.

Hoy es el Acompañamiento de este mes a las 19 hs en Av Carmen 444.

Entrevista completa: