Cumpleaños de Casta Ruiz: «Estamos preparando el festejo»

Hoy 26 de marzo cumple años la querida vecina florense Casta Ruiz. Reconocida en esta ciudad y más allá de nuestras fronteras, dado que ha sido entrevistada por diferentes medios que, al conocer su historia de vida, se acercan a visitarla, saludarla y conversar.

Hoy, nuestra querida Casta cumple 104 años, nada más ni nada menos. Por eso desde Play Radios nos acercamos hasta la Asociación de Servicios Comunitarios, lugar de residencia de Casta, donde nos recibió tan alegre, coqueta y predispuesta a charlar como siempre.

“Muchas gracias por acordarse y saludarme” fueron sus primeras palabras con la radio. Todos los años hay un gran festejo para celebrar a Casta, donde familia, amigos y conocidos llegan hasta su casa a festejar con alegría, música y risas el cumpleaños de la profesora.

“Este año el festejo es el sábado”, nos contó, “estamos preparando para esperar a todos el sábado”. Sin renegar de sus joviales 104 años, Casta dice que no puede estar sin hacer nada y se mueve de forma independiente tanto en la casa como afuera. “Me despierto muy temprano, desayuno y me arreglo, sin pintarme no salgo”, aseguró. “Ahora a las 12 me vienen a buscar para ir a comer”. También nos contó que está preparando los centros de mesa, -floreros con bonitos que tenia sobre una mesa- para el festejo del fin de semana con todos aquellos que quieran llegar a saludarla.

Activa, con energía, muy alegre y conversadora, Casta es un ejemplo de ganas de disfrutar de la vida, sale, hace compras, toca el piano, mira televisión. “Me gusta mucho jugar a las cartas también”, dijo cómplice.

Hicimos una foto –previo arreglo del pelo, buscar un buen lugar y sentarse derechita- “salgo encorvada sino”, dijo mientras le sonó su celular y se dispuso a atender.

¡Feliz cumpleaños Casta!